Els teatres de Broadway continuaran tancats com a mínim fins al maig

Els teatres de Broadway continuaran tancats fins al 30 de maig, 444 dies després que les 41 sales abaixessin el teló per intentar reduir els contagis del coronavirus. Aquest divendres la Lliga de Broadway, una associació d'empresaris que representa els productors i propietaris dels teatres, ha anunciat que havia suspès totes les vendes de tiquets fins al 2022.

Quan reobrirà Broadway, finalment?

"És la pregunta del moment, del dia, del mes i de l'any, perquè realment no ho sabem," explicava en una entrevista la presidenta de la Lliga, Charlotte St. Martin, aquest divendres. "Moltes de les obres estan fent els seus plans, alguns teatres creuen que podran obrir a l'estiu i espero que tinguin raó. Però la cosa més probable és que això passi la tardor de l'any que ve".

La declaració de la Lliga de Broadway indica que els productors esperen una tornada esglaonada a les sales. "Les dates d'estrena dels espectacles, tant els que tornen com els nous, les aniran anunciant les produccions". St. Martin ha explicat que les dates de reobertura les decidiran els productors i els propietaris de les sales.

Grans estrenes ajornades

El tancament continu significa l'ajornament de The Music Man, un revival protagonitzat per Hugh Jackman i Sutton Foster, que ha hagut d'ajornar la data d'estrena tres vegades. Passa el mateix amb MJ, un musical sobre la vida de Michael Jackson que s'havia d'estrenar aquest estiu i tenia previst fer-ho la primavera del 2021. Ara haurà de canviar la seva programació.

Sense una idea clara respecte a la tornada, el tancament de teatres està costant grans quantitats de diners, no només a productors i actors, sinó també als treballadors rere l'escenari, els restaurants de la zona i fins i tot la ciutat sencera, que ha vist reduïts els ingressos fiscals. Aquesta aturada està posant en perill les carreres professionals i el futur dels actors mentre les estrenes del teatre de la nació continuïn ajornades indefinidament.

Tots els espectacles de Broadway van tancar el 12 de març com a mesura de prevenció contra el coronavirus, per reduir les grans aglomeracions de públic. En el moment de l'aturada hi havia 31 espectacles a la cartellera, incloent-ne 16 que estaven en preestrena i amb assajos previs. La Lliga de Broadway, que va tancar els teatres inicialment fins al 12 d'abril, s'ha vist obligada a mantenir les cancel·lacions, la més recent fins al 3 de gener.

"No hi hauria res millor per a tothom que saber quina serà la reobertura oficial, però no hi ha cap manera de saber-ho. És una pandèmia global", ha explicat St. Martin. "Creieu que m'agrada publicar aquests comunicats quatre vegades? No! Espero que només ho hàgim de fer una vegada més. Però no sabem què passarà".

Un negoci desaparegut

Broadway no és només un referent del panorama del teatre nord-americà, sinó que també és un gran negoci, o almenys ho era. El 2019 la indústria del teatre va atraure 14,6 milions d'espectadors i va vendre 1,8 bilions de dòlars en entrades. Aquest any els beneficis seran una fracció molt reduïda del que es va aconseguir l'any anterior perquè els teatres només han estat oberts durant les deu setmanes de l'any en què menys ingressos es generen.

Tot i que les produccions de cinema i televisió han anat tornant, les arts escèniques continuen en una situació d'estancament, almenys a escala professional, a Nova York i en una gran part dels EUA. La Metropolitan Opera va anunciar el mes passat que continuaria tancada fins al setembre. Abans del comunicat alguns teatres ja havien pres la mateixa decisió. El Trinity Rep de Providence va dir que ajornaria produccions en directe fins a la tardor del 2022 i el Hartford Stage de Connecticut li va seguir els passos al juliol.

Els teatres han anat obrint amb més velocitat a Europa, tot i que mantenint la distància física entre el públic. Els productors de Broadway no veuen aquesta mesura com una opció. Els espais públics i el darrere dels escenaris són petits, una gran part dels assistents són turistes i els productors necessiten vendre moltes entrades per recuperar costos.

St. Martin ha afegit que no era realista pensar que Broadway s'esperaria que tothom estigui vacunat abans d'obrir portes, perquè hi ha un escepticisme públic respecte a les vacunes. Per a ella "hi ha d'haver un canvi científic o mèdic". "Estem esperant la completa fiabilitat dels tests ràpids i altres millores mèdiques per als espectadors, el repartiment i l'equip tècnic. Molts dels productes que s'estan provant són prometedors i una combinació de tot això ens faria tornar als escenaris. I sí, ens encantaria tenir-ne una vacuna".

La presidenta de la Lliga de Broadway està convençuda que el teatre tornarà amb força: "Hem sobreviscut la Gran Depressió i moltes altres crisis. No crec que ens trobem en un país o en un món que vulgui viure sense el teatre".