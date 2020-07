Els Brodas Bros fan la volta al món a través del seu espectacle més tecnològic

Per damunt de tot, el hip-hop és improvisació, llibertat i espontaneïtat. Per això quan els Brodas Bros van decidir muntar un espectacle amb una forta presència de les projeccions i la tecnologia, s'estaven autoimposant un repte artístic monumental: no perdre l'essència de la dansa i, alhora, moure's amb una precisió extrema perquè els seus moviments no es desencaixin amb el que els espectadors veuen a la pantalla. Però la companyia formada per Pol i Lluc Fruitós, Clara i Berta Pons i Marc Carrizo tenia clar que només podia transmetre tot el que han après i viscut durant els seus viatges mitjançant un muntatge en què els elements digitals fossin els protagonistes. El resultat, titulat Around the world, s'estrenarà el 24 de juliol al Teatre Victòria dins el festival Cruïlla XXS i es podrà veure durant tres dies.

"A diferència d'altres espectacles, aquesta vegada hem hagut de fer una feina molt minuciosa. Si ens movem un mil·límetre del lloc que toca, l'espectador ho veu i es perd tota la màgia", explica Lluc Fruitós. Aquesta condició va obligar-los a allargar el procés creatiu del muntatge durant gairebé un any, però els Brodas Bros estan molt satisfets amb l'experiència. "Ha sigut un repte que hem anat descobrint durant la creació, i que ens ha empès a tensar la corda fins al límit", diu Fruitós.

Durant els últims anys, Brodas Bros han viatjat pel món amb els seus espectacles, i això els ha permès xuclar vivències i coneixements de cultures i països molt diversos. A partir de tot el que n'han tret han donat forma a una creació feta a base de fusions i mestissatge. Del Japó, per exemple, es van endur la inspiració que els va donar una visita als temples de Nara, mentre que a Los Angeles van estar en contacte amb els mestres del popping i l' electric boogaloo. "Vam anar a la font original, que són ells, i vam ballar junts", recorda Fruitós.

Ballar històries de tot el planeta

Un quadern de viatge ple de records serveix de fil conductor perquè la companyia salti d'un país a un altre durant el muntatge i desgrani les seves vivències. "Nosaltres no expliquem històries, les ballem. Hem escenificat cada lloc d'una manera diferent amb l'objectiu que el públic ens acompanyi durant aquest viatge", assenyala el ballarí. El jazzé, una dansa urbana originària de Guinea Equatorial, apareix a l'escenari combinat amb les barbatuques, un estil de percussió corporal que Brodas Bros van aprendre al Brasil. Around the world també passa per Palestina, per la Xina i per Xile. "Quan vam arribar al lloc de Xile on actuàvem, ens estaven esperant 12.000 persones. Va ser brutal", recorda Fruitós. El viatge de la companyia acaba a Barcelona, on aquests mesos de confinament han trobat repòs. "Hem reconnectat amb nosaltres a poc a poc, i a l'escenari volem transmetre també aquesta sensació de felicitat quan arribes a casa", explica.

El muntatge fusiona les coreografies de Brodas Bros amb el treball audiovisual de Desilence, el projecte dels artistes visuals Tatiana Halbach i Søren Christensen, que han treballat amb una gran pantalla ubicada al fons de l'escenari, de manera que els ballarins puguin actuar des de davant però també des de darrere de la tela i així generar efectes diversos. A més, han utilitzat hologrames, vestits amb llums led, focus robotitzats, làsers i el recurs del blackout, que consisteix en deixar el Teatre Victòria absolutament a les fosques.

"És l'espectacle més tecnològic que hem fet. Els focus ballen al ritme de la música, i el públic no sabrà si està en un videojoc o a la realitat", promet Fruitós. El fet d'estrenar Around the world al Teatre Victòria té, a més, un significat especial per a la companyia. Deu anys enrere, el mateix equipament va veure'ls debutar quan tot just començaven, i va ser al Victòria que la companyia va triar el seu nom. "Ens fa molta il·lusió tornar a ser aquí, perquè aleshores érem uns iogurins però van creure en nosaltres", subratlla Fruitós.