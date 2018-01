Els brutals contrastos del Poblenou, destapats

Durant un temps, el Poblenou va ser el barri del fotògraf suís Darius Koehli (1960). Amb el mòbil va fotografiar, tant de dia com de nit, els carrers i les botigues del barri entre el 2005 i el 2009 i amb tot el material va fer el llibre Saurópolis. En una segona fase, el 2009 va entrar als tallers del barri -és la sèrie Men at work - i durant el període 2014-2016, per encàrrec de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB), es va recloure als interiors dels moderns edificis del 22@. Koehli va fer de notari i testimoni de tota una transformació que mostra Darius Koheli. Inside Poblenou, que es pot veure a l’AFB fins al 19 de maig. El contrast entre els supervivents del barri industrial i els nous habitants de les empreses tecnològiques és espectacular.

D’una banda, per exemple, hi ha el taller de motos Mestres, al carrer Roc Boronat, amb calendaris de noies lleugeres de roba i draps plens de greix. De l’altra, les parets de vidre, els espais blancs i impol·luts, amb personatges d’animació enfilant-se per les parets, de Social Point, Game Developers. Al taller de Molles i Ressorts Lafau les mesures encara s’apunten en una pissarra i les eines pengen d’una llarga barra de ferro. A l’Institute for Advanced Architecture of Catalonia les parets són plenes d’eslògans en anglès.

La mirada de Koehli és força irònica. En moltes de les imatges s’observa com les velles fàbriques abandonades treuen el cap entre les grues i els anuncis publicitaris. “Avui, en plena crisi, sembla encara més irònica la presència altiva del negoci immobiliari i més heroica la supervivència de les petites puces que viuen als seus peus”, escriu Laura Terré al catàleg que acompanya l’exposició. “Hi ha una certa crítica a l’exposició perquè el projecte del 22@ ha sigut una gran operació urbanística”, explica Jordi Serchs, director de l’AFB. “Al final la transformació tampoc ha anat tan ràpida com es volia. L’exposició vol ajudar a reflexionar sobre el món del treball i l’impacte que genera”, afegeix Serchs.

Abans dels Jocs Olímpics

L’exposició mostra carrers, racons i veïns d’un barri que ha estat poc representat fotogràficament i, a més de les fotografies de Koehli, a l’AFB s’hi poden veure una sèrie d’imatges d’arxiu que mostren el Poblenou molt abans dels Jocs Olímpics. És força expressiva la fotografia que va fer Francesc Català-Roca de la plaça de les Glòries el 1950: un grup de persones surten de la boca del metro i al davant hi ha el no-res. Al fons, es veuen les xemeneies. Però no ha sigut fàcil trobar fotografies històriques del barri. “Així com les fotografies de les instal·lacions del port, per posar un exemple, que s’integraven plenament en l’imaginari tecnològic i donaven fe de la modernitat barcelonina des de l’Exposició Universal del 1888, van circular de forma abundant, del Poblenou, la Manchester catalana, és difícil trobar-ne altres imatges que no siguin les habituals del cementiri -un model de ciutat ideal- fins ben entrat el segle XX”, escriu Jordi Calafell, comissari de l’exposició, al catàleg.

L’AFB en conserva poques. Entre les que no han desaparegut, hi ha les de l’Editorial López, l’empresa que publicava els setmanaris republicans L’Esquella de la Torratxa i La Campana de Gràcia. A l’exposició s’hi poden veure alumnes i professors de l’escola mixta la Fraternitat Republicana Instructiva El Pueblo de Sant Martí de Provençals. Els seus rostres contrasten amb els del grup on apareix l’amo de La Escocesa amb la seva família i tots els treballadors, de cap al 1920. Molt més a prop, des del punt de vista cronològic, hi ha les imatges del fons de Barcelona Holding Olímpic SA, que documenten l’enderroc de les antigues fàbriques per construir la Vila Olímpica. Tot plegat testimoni d’un temps passat i d’un futur que no ha acabat de ser com les ambicions urbanístiques desitjaven. Almenys, de moment.