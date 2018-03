‘El club de los buenos infieles’: ressaca de casats a Saragossa

Si debutar com a director durant els pitjors anys de la crisi ja era prou complicat, Lluís Segura (Barcelona, 1973) va descobrir que fer-ho amb una comèdia sobre una colla d’amics casats que abracen la infidelitat com a teràpia matrimonial era, directament, missió impossible. “No aconseguíem subvencions i a les televisions els semblava un tema espinós, així que al final l’hem hagut de produir nosaltres amb un pressupost ajustadíssim”, explica Segura, el director d’ El club de los buenos infieles, que divendres va arribar als cinemes.

Els quatre protagonistes, amics de la infància, es retroben després d’anys sense veure’s i es confessen que ja no senten desig per les seves dones. La solució? Escapar-se un cap de setmana a Saragossa per lligar i així recuperar la il·lusió pel sexe. Sí, tal com sona. “La pel·lícula és una sàtira sobre el comportament masculí, l’únic que fa és riure’s dels homes”, afirma Segura, que veu els personatges com “l’últim vestigi del masclisme” però alhora com a “homes nous que ploren, tenen sentiments i fingeixen orgasmes”. Més que una crítica del masclisme, subratlla, el film vol reflectir “la crisi d’identitat de l’home modern i el seu patetisme a l’hora de gestionar conflictes emocionals”.

Col·laborador de J.A. Bayona (està escrivint el pròxim film del director), Segura es va basar “en fets reals” per escriure el guió: “Veia com els meus amics casats anaven bojos perquè arribés el divendres i donar-ho tot, mentre que els solters estàvem més tranquils. Però un dia em vaig adonar que ho feien per poder seguir amb les seves dones i aquesta contradicció mereixia una pel·lícula”. El director és contrari al concepte de “banyes terapèutiques”, però tampoc creu que sigui només un pretext per fer el salt sense tenir mala consciència. “La societat té un problema greu amb aquest tema, les estadístiques d’infidelitat són altíssimes a Espanya -diu-. Jurem una cosa que després no podem complir, així que tothom menteix. Els protagonistes del film estan equivocats i pagaran pel que fan, però també s’adonen que, si estimes algú, és millor dir la veritat i treure’t la màscara”.