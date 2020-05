‘La cabaña siniestra (The lodge)’: un efectiu relat de suspens psicològic sota la neu

Direcció: Veronika Franz i Severin Fiala. Guió: Sergio Casci, Veronika Franz i Severin Fiala. 108 min. Regne Unit, Canadà i Estats Units (2019). Amb Riley Keough, Jaeden Martell i Lia McHugh. Disponible a Rakuten TV, Google Play i Microsoft Store

Per a Veronika Franz i Severin Fiala, el singular duo de tieta i nebot que signa aquest film, la llum és important. A Goodnight mommy, el seu primer llarg, era Caroline Champetier, una de les millors operadores de fotografia del cinema europeu, la que s’ocupava de realçar l’exuberància natural dels exteriors enfront d’un interior opressiu i ambigu. Ara és el grec Thimios Bakatakis, còmplice habitual de Yorgos Lanthimos, qui enfosqueix considerablement la paleta per narrar, altre cop, la tempestuosa convivència de dos nens i una dona en un casalot isolat: són l’Aiden i la Mia, a qui el seu pare deixa un parell de dies a càrrec de la Grace, la seva promesa, que vol guanyar-se la seva simpatia. Però ells no ho tenen gens clar.

Sota un clima gèlid, dominat pels fantasmes de la culpa i el fanatisme religiós, la primera incursió nord-americana del tàndem austríac torna a bascular al voltant de l’engany. Franz i Fiala combinen el gust pel rigor expositiu amb un acostament eminentment lúdic al cinema de gènere, que a La cabaña siniestra (The lodge) no defuig certs efectismes alhora que ens ofereix pinzellades brillants, com l’escena en què una memorable pel·lícula de John Carpenter explicita el que està passant als personatges. El film potser no funcionaria sense l’entrega dels seus joves actors i d’una Riley Keough que dona equilibri a un personatge més complex del que pot semblar en un primer moment.