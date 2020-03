10 cameos de famosos que Uderzo va amagar a les pàgines d''Astèrix'

A Uderzo li agradava dibuixar caricatures dels seus amics o d'artistes famosos i, per divertir-se, acostumava a incloure'n als àlbums d' Astèrix. De vegades era un personatge secundari que apareixia només en un vinyeta, de vegades un personatge important de la trama, com l'espia Zerozerosix de L'odissea d'Astèrix, un homenatge evident al James Bond de Sean Connery. La tradició dels cameos fins i tot ha transcendit Uderzo, ja que els nous còmics d' Astèrix que firmen Jean-Yves Ferri i Didier Conrad també inclouen aparicions especials, com la de Julian Assange en el penúltim àlbum de la sèrie, El papir del Cèsar.