'El camí del samurai', un llibre imprescindible per entendre l'essència del Japó

Considerat com un llibre imprescindible per entendre l'essència del Japó, 'El Bushido' –també anomenat 'El camí del samurai'– es pot llegir ara en català gràcies a la traducció de Ricard Vela que acaba de publicar Angle Editorial. Escrit per Inazo Nitobe el 1900, explica el conjunt dels principis morals d'observació obligada transmès als cavallers. Les virtuts desenvolupades al volum són la rectitud, el coratge, la benevolència, la cortesia, l'honestedat, l'honor, la lleialtat i l'autocontrol.

"En el cas del samurai, com en el de la 'geisha', els nipons han excel·lit en la creació d'una autèntica icona universal", escriu Ricard Vela a la introducció del volum, "tan estilitzada, glorificada i perfeccionada que, un cop l'han compartit amb els occidentals, ja ens hem encarregat nosaltres mateixos de mistificar-la, deformar-la i equiparar-la transculturalment a la pizza i la coca-cola".

Crear un nou relat patriòtic

El traductor i editor recorda els elements que van ajudar a configurar l'ideari d''El Bushido' per part de Nitobe: "Agafant-se a les fonts del darrer període Edo i fent-hi confluir elements de l'ètica confuciana, dels cavallers europeus, del cristianisme i del nou xintoisme, es va confegir un relat patriòtic que, d'altra banda, semblava inevitable després de tant de temps aïllats del món".

El llibre compara a través de nombrosos exemples el camí del samurai amb el codi de cavalleria europeu medieval i també l''ethos' –moral– de l'antiga Grècia. 'El Bushido' es va convertir en un 'bestseller' durant les primeres dècades del segle XX, i entre els lectors que el van citar més endavant com a influència hi ha els presidents dels Estats Units Theodore Roosevelt i John Fitzgerald Kennedy i el fundador dels 'boy scouts', Robert Baden-Powell.