El cinema entra en campanya: les entitats audiovisuals reclamen als partits 10 mesures per potenciar el català

El sector audiovisual es mou per fer sentir la seva veu en les pròximes eleccions catalanes. L'Acadèmia del Cinema Català, la Plataforma per la Llengua i el Clúster Audiovisual de Catalunya impulsen un decàleg de mesures perquè els partits polítics les incorporin als seus programes per a les eleccions catalanes amb l'objectiu que el pròxim Govern reverteixi la situació de precarietat del sector. L'acció reivindicativa inclou una sèrie de vídeos en què professionals catalans del cinema i la televisió com Ventura Pons, Sergi Belbel, Neus Ballús o Roger Coma reclamen el seu dret a exercir la seva feina en llengua catalana. Els materials vinculats a la campanya es penjaran en aquesta web.

El decàleg de mesures ha sigut presentat aquest dijous a la Filmoteca de Catalunya i es concreta en 10 objectius amb mesures legislatives, sobre finançament públic i d'organització de la Corporació de Mitjans Audiovisuals. Per començar, es reclama augmentar el finançament de l'audiovisual a 60 euros per ciutadà a l'any per aproximar-lo als estàndards europeus de països com Dinamarca, que hi dedica 100 euros a l'any per ciutadà.

També es demana donar compliment a les obligacions lingüístiques de la llei del cinema aprovada pel Parlament, garantint l'accés lingüístic en català a les còpies digitals i, en paral·lel, actualitzar la legislació de l'audiovisual i del cinema amb una nova llei i acordar "la transposició" de la directiva europea de l'audiovisual de manera que doni marge competencial a la Generalitat.

Les plataformes, peça clau

Les plataformes són objecte d'atenció especial en el decàleg. Una mesura exigeix al Govern que impulsi l'oferta de doblatge i subtitulació al català de sèries i pel·lícules en les plataformes online, tot denunciant que a finals del 2019 només hi havia quatre títols en català a Netflix, malgrat que 331 tenien una versió en català, doblada o subtitulada. Alhora, es reclama l'acció de la Generalitat per atreure les plataformes digitals a Catalunya i crear "un gran nucli audiovisual amb platós i un parc tecnològic".

Pel que fa al panorama mediàtic, es demana revisar la llei de la CCMA i el seu llibre d'estil per reforçar la normalització del català, crear un canal juvenil de TDT i multiplataforma en català i recuperar el departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. També la creació d'un òrgan de coordinació de l’audiovisual i mitjans de comunicació en què hi siguin representats els territoris català, valencià i balear.

Al decàleg s'hi han adherit també associacions com Catalunya Film Festivals, GAC (Guionistes Associats de Catalunya), PAC (Productors Audiovisuals de Catalunya), PROA (Productors Audiovisuals Associats) i l’AADPC (Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya).