Aretha Franklin en 10 cançons inoblidables

La cantant nord-americana Aretha Franklin ha mort aquest dijous als 76 anys, segons ha informat el seu representant. Franklin era una de les veus més poderoses de la música negra nord-americana. Guanyadora de 18 Grammy, la cantant va vendre més de 75 milions de discos en una trajectòria musical farcida de triomfs. Fem un recull amb les 10 cançons més mítiques i inoblidables de la reina del soul.

El 1967 va marcar un abans i un després en la carrera de Franklin. La cantant va fitxar per Atlantic i va gravar 'I never loved a man the way I love you', un disc encapçalat pel tema homònim que va redefinir la identitat de l'artista, fins aleshores més centrada en el pop i el jazz.

D'aquell mateix disc també en va sortir 'Respect', una versió del tema d'Otis Redding que es va convertir en el 'hit' de l'àlbum i va escalar fins al número 1 de la llista de 'Billboard'.

Amb 'Think', Franklin va llançar un imponent himne feminista que va col·locar-se com a número 7 a la llista de 'Billboard'. Una dècada després, Franklin va interpretar-la a la pel·lícula 'The Blues Brothers' de John Landis.

Un dels grans èxits de Franklin va ser '(You make me feel like) A natural woman', del qual després se n'han fet nombroses versions. Franklin la va interpretar el 2015 al Kennedy Center Honor en una actuació que va fer plorar l'aleshores president dels Estats Units, Barack Obama.

Guardonada amb el Grammy a millor interpretació femenina de R&R, 'Chain of fools' és una de les cançons més representatives de la cantant nord-americana. L'èxit del tema, publicat el 1967, s'ha mantingut viu al llarg de dècades. El 2004 la revista 'Rolling Stones' la va incloure a la seva llista de les 500 millors cançons de la història.

Si hi ha un tema indissociable del nom d'Aretha Franklin, aquest és 'I say a little prayer'. Llançada el 1968, la cançó es va publicar originalment interpretada per Dionne Warwick, però no va ser fins al 1970 que, cantada per Franklin, es va convertir en tot un èxit.

'Don't play that song (You lied)' és un dels temes on es fa més evident el poder vocal d'Aretha Franklin. Del 'single' se'n van vendre un milió de còpies i va ser número 1 als EUA durant cinc setmanes seguides.

Composta per la seva germana, aquesta balada va ser una de les cançons més íntimes i emotives de Franklin. El tema va formar part del disc 'Lady Soul' i també va aparèixer a les llistes dels més escoltats de finals dels anys 60.

A finals dels 60, després d'uns anys complicats, la cantant va tornar a la música de la seva infància per enregistrar 'Amazing Grace', i va convertir aquest himne cristià en un dels temes més escoltats de l'època entre els amants del gòspel.

Durant els anys 80, Franklin va acostar-se al pop i al rock. Amb George Michael va tornar a situar-se al capdamunt de les llistes musicals gràcies al tema 'I knew you were waiting (for me)', un dels més pop que ha fet mai la cantant.