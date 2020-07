Carme Portaceli: "El TNC s'ha de convertir en el teatre de referència al sud d'Europa"

La futura directora artística del TNC, Carme Portaceli, té el propòsit de convertir l'equipament públic "en el teatre de referència al sud d'Europa". En una entrevista amb l'ACN, Portaceli explica que vol "crear il·lusió, confiança i esperança a través de la cultura" i "que la gent se senti com a casa, que el TNC sigui la casa de tothom". Així mateix, té la intenció de portar el teatre en català tant a Espanya com a Europa, així com a Llatinoamèrica. També remarca que en la seva etapa com a directora artística intentarà "arreplegar la part bona de l'herència" anterior, "sistematitzar-la tota, consolidar-la i començar a fer que sigui el moment de l'expansió del TNC".

Portaceli serà la directora artística a partir del setembre del 2021 en substitució de Xavier Albertí, actual director artístic, que exercirà en el càrrec fins al 31 de juliol del 2021. S'incorporarà al teatre públic a partir de l'1 de setembre del 2020 com a programadora de la temporada 2021-2022. A partir del setembre de l'any que ve començarà a exercir com a directora artística. El contracte serà de sis anys, que no seran prorrogables. Portaceli, que ja va participar en l'anterior concurs públic que va acabar guanyant Albertí, serà la primera dona que assumirà el càrrec.

Portaceli admet que es va quedar al principi "absolutament xocada" quan va conèixer que havia sigut escollida la pròxima directora artística. Va felicitar el TNC perquè ella que s'ha presentat a diversos concursos en la seva trajectòria, i aquest "ha estat el millor, el més seriós i el més coherent i consistent que mai havia vist". Assegura que el seu projecte és "molt bonic i molt ambiciós, i és el moment de dur-lo a terme", considera. "Al TNC han passat coses molt interessants en totes les etapes anteriors, s'ha avançat molt i no es podria parlar d'arts escèniques sense parlar del Teatre Nacional de Catalunya".

"La casa de tothom"

La futura directora artística de l'equipament assegura que el TNC ha de ser "una portada d'entrada i una de sortida per a tres potes": "Per als artistes que acollim, per a les obres que programem i per a tots els temes que interessen a la ciutadania".

També recalca que el teatre té àrees d'influència molt importants. Barcelona, perquè és "on està situat" el teatre, i Catalunya, perquè és "un teatre nacional", i a més "el territori lingüístic és més ample i hem d'anar a tot arreu". Una altra àrea és Europa, en la qual inclou "Espanya en el sentit que és un altre territori lingüístic i, per tant, és un lloc on també hem d'anar a conquerir amb la nostra llengua i ja ho hem fet sempre".

Recorda que ve de Madrid i assenyala que "en aquests moments és molt important continuar aprofundint en aquesta relació". Segons Portaceli, igual que hi ha espectacles en castellà que es representen a la Xina amb sobretítols, el TNC ha de fer el mateix amb el català. Posa com exemple que s'ha d'anar en català al Festival de Otoño de Madrid. "No hem d'esperar sempre a traduir al castellà per poder anar-hi. S'ha de normalitzar tot això. Ens hem de comunicar a través de la llengua, no separar, això ja és un concepte antic que no té cap ni peus", diu.



Portaceli també explica que el seu projecte europeu és "molt ambiciós" i que té quatre propostes concretes per començar a treballar "des de les persones que són graduades fins a la gent professional". I després cita Llatinoamèrica i recorda que "Barcelona ha estat la ciutat del boom llatinoamericà de sempre". Aposta per exemple per anar en català al festival de Bogotà. "Tot això ens ha de col·locar al món i ha de convertir-nos en el teatre de referència al sud d'Europa", assegura.