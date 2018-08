El carreró on viuen marcians

Diuen que feia fred, plovia i hi havia una mica de boira. Res estrany a Londres. Però aquella nit de gener del 1972 era diferent. Alguns londinencs que sortien del teatre o dels restaurants de la zona de Piccadilly Circus van creuar-se amb un grup de gent encapçalat per un paio estrany amb un abric que no li arribava a amagar uns pantalons molt ajustats d’un color llampant. A Londres llavors ja estaven acostumats a veure gent estrafolària, però aquell jove no era com els altres. En un carreró a tot just cinc minuts caminant de Piccadilly Circus, aquella nit freda del 1972 el fotògraf Brian Ward va fer una sessió de fotos a David Robert Jones. Però, mentre Ward anava gastant els carrets Kodak, el jove deixava de ser un home per convertir-se en Ziggy Stardust. Per Heddon Street hi passen cada any milers d’admiradors de David Bowie per aixecar la cama, repenjar-se en un portal i imitar la portada de l’àlbum The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars.

Regust italià

Avui dia Heddon Street, un carrer paral·lel al Regent Street, ben petit -tot just fa 100 metres-, és ple de restaurants i cafès per als treballadors de les oficines de la zona. Fa uns 10 anys el van remodelar i ara no s’assembla gaire a les imatges que milions de persones tenen al cap. Ara és un carrer net, sense brossa als portals, de vianants i elegant. Just al costat dels números 21 i 23, on Bowie es va fer les famoses fotografies, hi ha un restaurant italià anomenat Piccolino, amb terrasseta, on moltes persones fan un mos després de visitar el portal on l’any 2012 es va instal·lar una placa que recorda la famosa sessió de fotos que, curiosament, es va fer amb un rodet en blanc i negre. Posteriorment, l’artista Terry Pastor les va retocar i els va donar color a l’estudi.

La foto més famosa

Al número 21 Ward hi tenia llogat un estudi fotogràfic on va fer la sessió de fotografies per a l’àlbum d’un Bowie que ja era famós. Uns anys abans, el Regne Unit conservador s’havia escandalitzat de veure a l’escenari un cantant androgin tan prim que semblava que es trencaria. Amb un pentinat estrafolari, tenyit de colors vermellosos, una pell pàl·lida i un ull de cada color, semblava d’un altre planeta. Però, un cop alçava la veu, d’aquell tòrax on es marcaven les costelles en sortia una veu preciosa que obria portes als joves i que se sentia, per uns moments, com la d’un astronauta al ritme de Space oddity. Aquella nit de gener, doncs, Ward ja sabia que calia fer més gran la fama d’un Bowie que jugava a l’engany, a escandalitzar i crear noves personalitats mentre alçava la vista i cantava sobre nous planetes. La sessió de fotografies va anar bé, però Ward va proposar a Bowie i els seus músics, que eren amb ell a l’estudi, fer-los més fotografies al carrer. Com que feia fred, només Bowie va baixar i es va mullar sota la pluja. Al portal de l’edifici li van fer moltes fotografies, però la que acabaria a la portada de l’àlbum el retratava amb una cama contra el portal sota el cartell d’una empresa que tenia la seu al mateix edifici, K West. El cartell ja no hi és, va ser subhastat fa uns anys entre admiradors del músic. La típica cabina de telèfon que surt a les fotos es va moure uns metres més avall. I l’edifici es va reformar, tot i que manté la llum sobre la porta que es veu sota la placa inaugurada l’any 2012.

Ziggy Stardust

Una placa que curiosament no recorda el cantant. Recorda el personatge creat per a aquell àlbum, Ziggy Stardust. A Londres, una ciutat plena de plaques per recordar els llocs on van néixer, morir, viure o treballar persones que van excel·lir en el seu sector, hi ha dues plaques que fan referència a personatges que només han existit en la nostra imaginació. Una recorda Sherlock Holmes al número 221B de Baker Street, i una altra Ziggy Stardust, l’ alter ego de Bowie, al número 23 de Heddon Street. En aquell edifici, el 2016, quan la veu de Bowie es va apagar per sempre més, centenars de persones van anar a deixar-hi flors.