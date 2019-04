Els alcaldes no tanquen la porta a la celebració al Pallars d'una futura edició del Doctor Music Festival

Els alcaldes del Pallars Sobirà no es volen resignar després de la marxa aquest any del Doctor Music Festival a Montmeló i asseguren que seguiran treballant perquè la comarca pugui acollir una pròxima edició del festival, ja sigui l'any vinent o el següent. En aquest sentit, la Diputació de Lleida s'ha compromès a invertir els 200.000 euros que havien d'anar destinats als municipis per a la celebració Doctor Music a finançar, en part, la instal·lació de diferents solucions tecnològiques com ara radars meteorològics o sensors de riu que permetin minimitzar els riscos davant de possibles aiguats. A més, també destinarà recursos a promocionar la comarca. Els alcaldes reclamen "canviar la normativa o introduir paràmetres que prevegin la singularitat de les comarques de muntanya".



Els alcaldes del Pallars Sobirà han expressat el seu "enuig, desil·lusió i desencant" després de l'anunci oficial del trasllat del Doctor Music Festival al Circuït de Montmeló que ha fet la promotora aquest dimarts. Tot i això, s'han compromès a seguir treballant perquè la comarca pugui acollir una pròxima edició del festival, segons ha expressat el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carlos Isús, després de la reunió mantinguda amb la presidenta de la Diputació de Lleida. Isús ha defensat que "l'essència del Doctor Music és al Pallars" i que, per tant, no volen tancar portes, sinó "deixar-les obertes de cara al futur".



Tot i ser conscients que l'actual normativa ho impossibilita, el president del Sobirà ha dit que "existeix una possibilitat de minimitzar els riscos" davant de possibles aiguats mitjançant la instal·lació d'un seguit d'elements de seguretat. A la vegada, Isús ha reclamat la necessitat de canviar l'actual normativa sobre inundabilitat o bé "introduir-hi paràmetres que prevegin la singularitat de les comarques de muntanya". "Hem de buscar mesures necessàries per incidir amb una normativa que no només ens impedeix fer un festival sinó moltes altres activitats a la comarca i inclús posa en qüestió algunes ja existents", ha dit.



En aquest sentit, la presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, ha traslladat als alcaldes el compromís que la institució invertirà per millorar les mesures i protocols de seguretat per a la gestió dels riscos d'inundarbilitat a la comarca per tal que aquestes millores tecnològiques puguin permetre dur a terme activitats de diversa índole al territori com pot ser una futura edició del Doctor Music. Per Perelló, "quan una empresa esmerça tants recursos en organitzar un festival després de vint anys, segur que no té a la seva ment de fer-lo una sola vegada".



Segons Perelló, la marxa del Doctor Music ha sigut "una situació molt dura", però ha demanat no perdre "un punt d'optimisme", en el sentit que s'ha arribat "a un acord per treballar plegats" per tal que "si aquest Doctor Music no se celebra l'any 2019, es pugui fer un altre any". Això passa per buscar solucions davant l’informe desfavorable de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), de manera que la inversió consignada al pressupost de 200.000 euros per als municipis pallaresos amb motiu del Doctor Music, es destinarà a elements que permetin millorar la seguretat, o almenys "minimitzar", els possibles riscos d'inundabilitat, com ara a la instal·lació de sensors de rius o radars meteorològics.



A més, la Diputació implementarà noves campanyes de promoció turística del Pallars, amb l'objectiu d'intentar pal·liar la repercussió negativa que ha suposat la marxa del festival. En aquest sentit, Perelló ha dit que, "si bé s'ha perdut enguany un festival, s'han de potenciar la resta de múltiples i diversos esdeveniments que s'organitzen en aquest territori", és a dir, "posar en valor el que tenim i no el que hem perdut".

Els alcaldes del Sobirà reiteren les crítiques cap a l'ACA

El president del Consell Comarcal del Sobirà s'ha tornat a mostrar les seves crítiques cap a la gestió duta a terme per l'ACA. "Quan hi ha un projecte, hi ha d'haver voluntats de totes les parts i la promotora l'han posada tota i més i, a més, ha posat diners, però l'administració també ha de posar voluntat i en el cas de l'ACA l'he trobada a faltar", ha sentenciat. Així mateix, Carlos Isús ha lamentat que "després de 26 reunions no hagin estat capaços de buscar la solució per tenir un informe que amb una sèrie de condicionants no hagués impedit el Doctor Music".



Isús ha recordat que el consell comarcal i els municipis afectats encarregaran un informe extern per poder comparar amb l'elaborat per l'ACA que vetava la celebració del Doctor Music a Escalarre. "Si aquest informe diu que minimitzant els riscos, el risc per a les persones no hi era, no descartem emprendre accions judicials" contra aquest organisme perquè "quan hi ha una pèrdua econòmica, hi ha un responsable", ha reiterat Isús.



D'altra banda, Rosa Maria Perelló s'ha compromès a acompanyar els alcaldes i el consell comarcal en les reunions que han demanat celebrar tant amb el president de la Generalitat, Quim Torra, com amb el conseller de Territori, Damià Calvet, després del veto de l'ACA i del trasllat del Doctor Music a Montmeló.



A més de Perelló i Isús, la reunió celebrada aquesta tarda la Diputació de Lleida ha comptat amb la participació dels alcaldes d'Esterri d'Àneu, Joan Blanco; d'Alt Anèu, Laura Arraut; de la Guingueta d'Àneu, Josep A. Cervós; i d'Espot, Josep M. Sebastià. A la trobada també hi han pres part el vicepresident segon de la Diputació, Gerard Sabarich, i el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.