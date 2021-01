Terrassa planta cara a la pandèmia amb dansa

La pandèmia va escapçar totes les programacions escèniques el 2020 però la 38a Temporada BBVA de Dansa arriba sobrecarregada amb nous espectacles de companyies d’arreu del món i la recuperació de les cites que van caure la primavera passada. En total, 20 espectacles de 17 companyies i 35 funcions que ja han posat a la venda 18.000 entrades (preveient que l’aforament del Centre Cultural de Terrassa es mantindrà al 50% almenys fins al juny), entre les quals hi ha noms com Acosta Danza, els solistes del New York Ballet i del Mariinsky, Ailey II i altres fites de la dansa clàssica. A Terrassa són optimistes però amb estratègia: a la primavera s’ha pensat en portar companyies de l’Estat i s’ha deixat per a finals d’any les companyies de Geòrgia, els Estats Units o Cuba.

La temporada s’inaugura el 29 de gener amb un muntatge recuperat, El Trencanous, que comptarà amb els ballarins convidats Giada Rossi i Yanier Gómez Noda, solistes de la Compañía Nacional de Danza, i que oferirà una de les cinc funcions al personal sanitari com a agraïment per la seva feina. Al febrer arribarà a Terrassa el Ballet Nacional d’Espanya amb un programa dissenyat pel nou director, Rubén del Olmo. Després serà el torn de la companyia de Saragossa LaMov, que mostrarà l’explosiu i dinàmic Tempus fugit. Al març també es podran veure dues peces ben diferents: el duo Metamorphosis Dance amb Elkarrizketa Ilunak ( Converses a les fosques ) -en una cita que formarà part de la Quinzena Metropolitana de Dansa-i una clàssica Giselle del Ballet Estatal Rus. Les entrades estan exhaurides perquè, en aquest cas i en dues reposicions més, el públic no va demanar la devolució dels tiquets i va preferir conservar-los.

A l’abril arribarà una de les grans cites de l’any, l’homenatge a la prima ballerina assoluta del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso. També serà el torn de Coppelia dels ballarins del PAR en Dansa, el programa d’alt rendiment que acull el Centre Cultural Terrassa (i que a la tardor ofereix un segon muntatge), i de la Jivoy Dance Company, amb un dels millors joves coreògrafs del Teatre Mariinsky, Ilia Jivoy, batejat amb el nom d’ esperança russa al seu país.

Un any més, per quarta vegada, Terrassa oferirà la Gala Internacional de Ballarins Catalans, que porta a casa algunes figures que han emigrat a ballets d’arreu, noms com Estela Merlos, Ricardo Castellanos o Roger Cuadrado. A l’estiu es programarà dansa per primera vegada, amb una gala que posarà el punt final a un stage internacional.

Més noms propis per a després de l’estiu, quan arriba la traca internacional. Hi haurà dues formacions italianes, la MM Contemporary Dance Company, que presenta dues peces de música de Schubert i Gershwin, i el Balletto del Sud, amb una Carmen,i dues companyies nord-americanes amb seu a Nova York: el retorn de l’exitosa companyia de joves talents Ailey II i la gala amb els principals i els solistes del New York City Ballet.

Tancaran l’any dues companyies de latituds ben diferents: d’una banda els cubans d’Acosta Danza, que oferiran un homenatge a la riquesa de la cultura cubana, i de l’altra, el Ballet Estatal de Geòrgia, un dels coliseus del ballet clàssic mundial dirigit per Nina Ananiashvili, que torna per tercera vegada a Terrassa.

Durant el complicat 2020, unes 5.000 persones van assistir a algun espectacle de la Temporada BBVA del Centre Cultural de Terrassa, el que representa una ocupació del 84%. El director, Adrià Fornés, valora les xifres “positivament” i confia que la “temporada excepcional” es pugui dur a terme i seduir el públic català.