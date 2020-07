El cicle Nits del Fòrum reprendrà els concerts l'1 agost

La música en directe tornarà al Parc de Fòrum de Barcelona l'1 d'agost. Després de l'aturada de la programació iniciada el 18 de juliol a causa de l'augment de contagis de coronavirus, el cicle Nits del Fòrum reprendrà l'activitat amb el concert de Hinds, tal com informen fonts del Primavera Sound, el festival responsable de la programació. L'espai s'adaptarà a "un context de recomanacions sanitàries actualitzat i amb un pla d'activitat aprovat novament pel Procicat". El Procicat demana que els espais, encara que siguin a l'aire lliure, garanteixin la distància de seguretat interpersonal i l’ús de mascareta, que les activitats tinguin hora concertada i que es faci un registre de les dades de contacte dels assistents.

Alguns dels concerts que havien de fer-se entre el 18 i el 31 de juliol s'han reprogramat en altres dates. Mishima actuaran el 23 d'agost; Toundra, el 2 de setembre; Luna Ki i Soto Asa, el 4 de setembre; Pavvla i María Escarmiento, el 13 de setembre; El Yiyo, el 16 de setembre, i Mujeres, el 19 de setembre. Les entrades ja adquirides seran vàlides per a les noves dates, i també es podrà sol·licitar el reemborsament de l'entrada escrivint abans del 6 d'agost a ayuda@dice.fm o infoespectaculos@atrapalo.com.

Altres concerts i festes afectats per l'aturada, com els de Tribade i Smoking Souls i els de Mainline x Eightsquare i D.R.O.P. x La Cúpula, no s'han pogut reprogramar i queden suspesos. Anteriorment a les mesures restrictives aprovades el 17 de juliol ja s'havia suspès el de Ketama previst per al 31 de juliol.

Nits del Fòrum també ha cancel·lat alguns concerts que havien de fer-se a l'agost i al setembre, concretament els de Los Mambo Jambo, El Drogas, Yung Beef, Derivas (Tribut a Héroes del Silencio) i Obscure (Tribut a The Cure). Tanmateix, sí que es mantenen una vintena d'actuacions de l'1 d'agost al 20 de setembre, com ara les de Dorian, Amaia, El Petit de Cal Eril, Manel, La Habitación Roja, Joan Miquel Oliver, Rocío Marquez & Estrella Morente, Kiko Veneno, Diego el Cigala i Núria Graham, entre d'altres.