El cinema del 2020 en 10 moments

S'acaba un any que marcarà un punt d'inflexió en la manera com veiem les pel·lícules i fins i tot en el tipus de pel·lícules que veiem. Cinemes que no havien tancat ni durant la Guerra Civil van haver d'abaixar la persiana durant mesos sense saber quan podrien reobrir. La pandèmia ens va obligar a imaginar un món sense cinemes ni rodatges però també a reconèixer la capacitat del sector per resistir-s'hi i reinventar-se.

1. Mort de Kirk Douglas i Olivia de Havilland

Amb l'adeu d'Espàrtac i la Melanie d' Allò que el vent s'endugué desapareixien els últims vestigis de l'era d'or del Hollywood clàssic. Kirk Douglas i Olivia de Havilland no eren només dos actors centenaris, sinó també representants d'una manera ja extingida d'entendre el cinema i l'estrellat.

2. Triomf de Belén Funes i Pedro Almodóvar

Una cineasta debutant va conquerir els Gaudí i un director consagrat es va reconciliar amb els Goya. Belén Funes va triomfar als premis del cinema català amb la seva opera prima, La hija de un ladrón, mentre que l'Acadèmia del Cinema Espanyol es rendia a Pedro Almodóvar i l'autoficció de Dolor y gloria.

3 'Paràsits' triomfa als Oscars

Un Bong Joon-ho mirant incrèdul l'Oscar que acaba de guanyar per Paràsits és la millor imatge que han regalat aquests premis en moltes dècades. El triomf d'un film coreà als Oscars – i després a la taquilla espanyola– no només va fer història sinó que també obre el camí a la utopia d'unes cerimònies de premis més plurals amb pel·lícules de nacionalitats i llengües més diverses.

4. Els cinemes tanquen per la pandèmia

Per a les sales de cinema la pandèmia ha sigut un malson en diverses fases que va començar amb el traumàtic tancament del primer estat d'alarma. Alguns cinemes com els Texas de Ventura Pons i els Méliès no se'n van recuperar i ja no van tornar a obrir les portes.

5. Els directors filmen amb mascareta

Semblava que la pandèmia també faria inviable la producció de noves pel·lícules, però el cinema va adaptar-s'hi amb nous protocols sanitaris i guions reescrits a correcuita amb menys petons i pocs extres per minimitzar el risc de contagi. Neus Ballús i Carol Rodríguez Colás van ser dues de les primeres directores que van cridar "acció” amb mascareta; també Pedro Almodóvar, que va rodar amb Tilda Swinton a Madrid.

6. Els Truffaut reobren després del confinament

La tornada a l'activitat dels cinemes després de l'aturada de la primavera va tenir alguna cosa de resurrecció. Gairebé sense estrenes, la reobertura de les sales va ser un acte de militància cinematogràfica, un retrobament anhelat amb la foscor i el projector. Un dels primers que va reobrir a Catalunya va ser el Truffaut de Girona.

7. El D'A es reinventa com a festival online

En ple confinament, el D'A va saber llegir que havia arribat el moment de reinventar-se. L'edició online del festival va ser un èxit de repercussió i visionats que va assenyalar el camí per a la resta de festivals de cinema, gairebé sempre amb la ja experimentada col·laboració de Filmin, que el 2020 s'ha consolidat com la plataforma festivalera per excel·lència.

8. 'Tenet' arriba als cinemes

El gran drama d' exhibir cinema en temps de covid no va ser el tancament obligatori de les sales ni el recel del públic, sinó l'absència de pel·lícules amb poder de convocatòria a la cartellera. Per tot això, l'estrena de Tenet va ser un esdeveniment tot i que el blockbuster d'autor de Christopher Nolan tampoc va ser l'èxit esperat que havia de canviar l'actitud de les majors de Hollywood.

9. 'Josep', un èxit amb arrels catalanes

La millor notícia del cinema català el 2020 és una cinta d'animació que no té oficialment la nacionalitat catalana i que no podrà optar a cap premi als Gaudí. La vida de Josep Bartolí i el seu pas com a exiliat republicà pels camps de concentració francesos són l'eix d'aquesta pel·lícula amb música i veu de Sílvia Pérez Cruz que s'ha fet un tip de guanyar premis com el de millor film animat dels premis de l'Acadèmia del Cinema Europeu.

10. Warner i Disney aposten per l''streaming'

La intenció de Warner d' estrenar tots els seus títols del 2021 simultàniament en sales i a la seva plataforma streaming HBO Max va sacsejar els fonaments de l'exhibició de cinema. Que Disney anunciés poc després que estrenaria prop d' un centenar de sèries i pel·lícules a Disney+ no va contribuir a calmar l'ànim dels cinemes, que veuen com es perfila en l'horitzó un canvi de paradigma en el negoci audiovisual.