El cinema català envaeix el Festival de Guadalajara

Una quarantena de produccions catalanes es projectaran del 9 al 16 de març en la pròxima edició del Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, que tindrà Catalunya com a convidat d'honor i serà inaugurat per un títol català, 'Tierra firme', de Carlos Marques-Marcet. La iniciativa està impulsada per la Generalitat a través de l'Institut Català de les Empreses Culturals i l’Institut Ramon Llull.

El cinema català estarà present en les diferents categories competitives del festival amb set títols. A banda de 'Tierra firme', que lluitarà pel premi Maguey de la competició oficial, 'Vivir y otras ficciones', de Jo Sol, participarà en la categoria de llargmetratge iberoamericà de ficció, 'Casa de ningú', d’Ingrid Guardiola i 'Desde que bailas', de Beatriz Osorno i Álvaro Torrelli seran a la secció de llarg documental iberoamericà i 'Les bones nenes', de Clara Roquet, 'Caronte', de Luis Tinoco i 'L’escarabat al final del carrer', de Joan Vives, competiran pel premi al millor curtmetratge.

Nous autors, documentals i cinema fantàstic

El festival també dedicarà una mostra extensa a la nova fornada de directors i productors catalans i a les pel·lícules més destacades de la collita recent. A Guadalajara, doncs, es projectaran títols com 'Estiu 1993', 'Julia Ist', 'Brava', 'La mort de Lluís XIV', 'Abracadabra', 'La llibreria', i les noves pel·lícules de Ventura Pons ('La vida lliure') i Marc Recha ('La vida lliure'). Un dels focus pararà atenció al documental català recent amb títols com 'Alcaldessa', ' Al otro lado del muro' i 'La Chana' i el Festival de Sitges ha seleccionat pel·lícules de gènere fantàstic com ' Black Hollow Cage', 'Matar a Dios' i 'Tras el cristal'.

Cineastes com Clara Simón i Ventura Durall estaran presents en el jurat i el festival retrà homenatge a la figura de Ventura Pons i a la directora de cinema post-porno Erika Lust. Catalunya també formarà part del programa industrial del festival amb un estand en el mercat, cinc projectes seleccionat en la Trobada de Coproduccions i una presentació del projecte Bàsics del Cinema Català a la Cineteca Nacional de Mèxic i la Nova Cineteca de Guadalajara. Dues exposicions completaran la participació catalana: 'Cuando ir era volver' del fotògraf Toni Catany, que es veurà al Museo de las Artes Universidad de Guadalajara i 'El cinema és fantàstic', centrat en els 50 anys del Festival de Cinema de Sitges.