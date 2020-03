El cinema no s'atura: la magistral 'La flor' i les altres estrenes online de la setmana

'LA FLOR'

La pulsió serial del cinema elevada a l'excel·lència en una obra única

Fins ara La flor només es podia veure en sales, però el context actual ha propiciat que Mariano Llinás n'acceptés l'emissió puntual en streaming. Perquè La flor està concebuda com una experiència singular des de la seva durada, més de 13 hores, fins a les seves formes de visionat passant per un procés de creació en què el grup d'actrius protagonistes, Piel de Lava, comparteixen autoria amb el cineasta. L'argentí trasllada a la forma cinematogràfica l'addicció a l'art de narrar i que et narrin històries ja present en el seu film anterior, Historias extraordinarias. Segueix llegint

'HINCHAS RADICALES'

Retrat magnètic però una mica superficial dels ultres del futbol italià

“Just quan creia que era a fora, em tornen a ficar dins”. Stefano, també dit Mohicà, podria fer-se seva la lamentació de Michael Corleone a El Padrí 3, al veure les dificultats per tallar vincles amb la seva penya d’ultres del Nàpols. De fet, el món dels tifosis que presenta Hinchas radicales s’assembla força a un relat mafiós: d’una banda, trobem la cúpula de veterans que guia el clan tot i tenir l’entrada vetada al camp i, de altra, uns tinents de sang calenta amb ganes d’agafar les regnes. Per últim, els xavals que s’acosten al grup amb idolatria i inconsciència. Segueix llegint

'EL CRIMEN DE GEORGETOWN'

Christoph Waltz debuta com a director exhibint el seu histrionisme actoral

Basada en una d’aquelles històries que ens convencen que la realitat supera la ficció, El crimen de Georgetown relata la increïble peripècia d’Ulrich Mott (l’avatar fílmic d’Albrecht Muth, a qui dona vida un Christoph Watz que també debuta com a director), un home sorgit del no res que, gràcies al matrimoni amb una dama de la burgesia de Washington (Vanessa Redgrave), va enfilar-se fins a les altes esferes del poder. Es tracta d'una crònica tocada per la mentida i el crim, que Waltz, amb l’ajuda del guionista David Auburn, converteix en un esmunyedís i força trampós trencaclosques que, a cop de flashback, va disseccionant els encants i secrets del protagonista. Segueix llegint