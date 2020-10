La segona cadena de cinemes més important dels Estats Units torna a tancar per la pandèmia

Regal, la segona cadena de cinemes més gran dels Estats Units, tornarà a tancar les sales davant la incertesa que ha provocat la pandèmia. El diari 'The Sunday Times' va avançar que Cineworld, la propietària de Regal i també de la cadena de cinemes més gran de les illes britàniques, abaixarà una altra vegada la persiana després que saltés la notícia que la nova pel·lícula de James Bond, 'No Time to Die', no s’estrenarà fins al 2021. Els cinemes de Los Angeles i Nova York, però, no havien arribat a obrir les portes i estan tancats des de l’inici de la pandèmia. La revista 'Variety' va publicar que Regal podria tancar aquesta setmana i que calcula que no reobrirà fins a l'any vinent. Ara per ara tan sols s’espera l’estrena de dues grans produccions: 'Soul', la cinta de Pixar que s’hauria d’estrenar al novembre, i 'Wonder Woman 1984', que ja acumula tres retards (de juliol a agost, d’agost a octubre i d’octubre a desembre).

Aquesta setmana, el Sindicat de Directors de Hollywood (DGA) ha demanat a les autoritats nord-americanes que actuïn urgentment per salvar els cinemes: "Sense una solució, els cinemes potser no sobreviuran a l’impacte de la pandèmia". Són d'aquesta opinió cineastes com Martin Scorsese, Clint Eastwood, Sofia Coppola, James Cameron, Greta Gerwig, Wes Anderson, Patty Jenkins, Pedro Almodóvar o Alfonso Cuarón.