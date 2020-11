“Costa treure’s de sobre la imatge que els cinemes no són segurs”

Els últims vint dies se'ls han fet molt llargs. Acostumats a anar al cinema una o dues vegades per setmana, el Xavier Domènech i l'Esther Cojo s'han quedat sense una de les aficions que més els agrada. Han provat de substituir-la per les plataformes en streaming però no ha funcionat. "He vist sèries, però no és el mateix", diu Cojo des del vestíbul del cinema Renoir Floridablanca, i Domènech afegeix: "Hem trobat a faltar la pantalla gran, la foscor i el ritual de trobar-nos". A l'Imma Vilar, que també s'espera per entrar a la sala, li ha passat el mateix. "He mirat pel·lícules a casa, però no hi ha color".

Com ells, un degoteig d'irreductibles del setè art han omplert aquest dilluns les dues sales de cinema obertes, els Renoir Floridablanca i els Verdi. Els últims tres dies han estat una cursa contrarrellotge per als gestors, que han hagut de muntar les cartelleres a tota velocitat. "Oficialment ens van avisar divendres que avui podríem obrir. Les pel·lícules han arribat molt justes, hem engegat com hem pogut", explica l'encarregat de sala del Renoir Floridablanca, Ferran Rovira, mentre acaba de penjar els cartells de les pel·lícules de la setmana. Entre els espectadors hi ha el periodista cinematogràfic Jaume Figueras. "Soc veí del barri i vinc cada setmana. Volia ser dels primers ara que han reobert", ha apuntat Figueras.

Als Verdi la tarda també ha estat un anar i venir d'espectadors amb fam de cinema. "Haver de tancar va ser dur, perquè el públic ja s'havia començat a moure. Sort que és molt fidel, molts dels nostres espectadors van al cinema com un acte reivindicatiu", assenyala el responsable de comunicació i programació dels Verdi, Sergio Morera. Ara que ja poden funcionar –amb un aforament del 50%–, la lluita de les sales és aconseguir que la gent els faci confiança. "Costa molt treure's de sobre la imatge que no som espais segurs, i si ens van tancant encara s'accentua més. Hem de combatre aquest estigma", diu Morera. Lluny queda el temor i la inseguretat entre els espectadors que aquest dilluns han desfilat per les butaques. "Aquí tothom és molt respectuós amb les mesures de seguretat –diu una de les espectadores, Imma Vilar–. Em fa més por anar al gimnàs que al cinema".