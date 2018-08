El circ homoeròtic de Les Farfadais aterra al Victòria

La companyia Les Farfadais, que va néixer el 1998 als carrers de París de la mà d’Alexandre i Stéphane Haffner, porta per primera vegada a Barcelona Sexy and sensual circus style show: Air Otic, un espectacle autodenominat gai i que barreja varietés, cabaret i circ. “Viure la pròpia vida al màxim, lluny de qualsevol restricció” és el lema de Stéphane Haffner. Air Otic va ser ideat per fer-se en grans creuers: “Fa dos anys que treballem en aquest xou i aquesta és la primera vegada que el presentem a terra amb una versió més llarga d’una hora i mitja”, ha explicat Haffner.

L’espectacle es podrà veure fins diumenge al Teatre Victòria i compta amb el suport de Circuit, el festival internacional dirigit al públic LGTBI. La reivindicació de Stéphane Haffner a favor dels drets del col·lectiu homosexual ve de lluny. Quan participava en el programa televisiu Italia’s got talent va demanar en directe a la seva parella Kyle que es casés amb ell. En aquell moment el casament homosexual no era legal a Itàlia, hi va haver polèmica i el vídeo es va fer viral al món.

Alexandre i Stéphane Haffner es posen a la pell d’Eros i Afrodita i celebren el seu amor posant èmfasi en la sensualitat. La companyia barreja arts diferents amb ballarins, cantants, acròbates, artistes que venen de la gimnàstica rítmica o de l’escola de circ. “Ens hem unit per crear xous que expliquen històries i porten el públic a un univers fantàstic, de manga, amb superherois, sirenes i fades”, assegura Haffner. La mestra de cerimònies serà la cantant marroquina Khaoula Bouchkhi, que ha canviat fa poc el seu nom artístic a Jaylane.