El circ sota terra de Los Corderos

‘Soterrani còsmic’, Ateneu Popular 9 Barris, 23 de desembre

Des de l’any 1996, l’Ateneu Popular 9 Barris de Barcelona encarrega el seu Circ d’Hivern a un creador diferent. S’hi han vist, doncs, espectacles de circ molt variats. Aquest any, en la seva vint-i-dosena edició, els creadors han sigut Los Corderos.sc, un grup fora de sèrie -en el sentit més literal de l’expressió-, que presenta uns espectacles insòlits, mig absurds, on es barregen música, habilitats físiques i guilladures. Jo en soc un fan.

Los Corderos.sc han creat, per al circ d’aquest any, Soterrani còsmic, un espectacle que ens situa en un soterrani on cinc germans conviuen aïllats i on han construït una petita societat, amb les seves lleis, espiritualitat, cultura i tradicions. Un espectacle que barreja ciència-ficció i circ. Rar? Sí. Però aquesta raresa no hauria de suposar un problema.

El problema, des de la meva modesta opinió, és que, per explicar aquest món subterrani i els conflictes a què s’enfronta aquesta família, els creadors de l’espectacle no han trobat cap altra fórmula que el discurs verbal. A Soterrani còsmic no paren de parlar. Parlen tant que el primer truc pròpiament de circ no es presenta fins que no han passat més de vint minuts de l’inici de l’espectacle. I el primer aplaudiment que arrenquen del públic, aconseguit per un dels germans, contorsionista-equilibrista, no arriba fins als quaranta minuts. És a dir, amb prou feines hi ha trucs o exercicis, o fins i tot gags, que et facin dir “oh”. Que és, vulguem o no, el que esperem que ens donin quan anem al circ. Al circ hi anem per meravellar-nos. I en aquest soterrani, com que hi ha poca meravella i la història que ens expliquen els artistes és difícil de seguir i està plena de referències a fets i accions que suposadament han succeït en el passat o al món exterior, la desconnexió emocional, almenys en el meu cas, és tirant a... còsmica?

Soterrani còsmic s’ha volgut saltar tres de les especificitats, de les característiques del circ: la concreció, la netedat i l’espectacularitat. Esperem que aquest salt, molt arriscat, no els resulti mortal.