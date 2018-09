Les cites imprescindibles per gaudir de la Mercè 2018

300 funcions de dansa, circ i teatre, més d'un centenar de concerts i una allau d'activitats de cultura popular i tradicional s'escampen per Barcelona fins dilluns. És una nova edició de la Mercè, la festa major de Barcelona, que aquest any aprofundeix en la descentralització de l'activitat amb la incorporació al programa d'espais com la llera del Besòs. Tanmateix, Ciutat Vella i el Bogatell segueixen sent el nucli central de la Mercè, que en aquesta edició té Lisboa com a ciutat convidada.

Nits musicals temàtiques: africanes i rumberes

El director artístic de la Mercè Música, Jordi Turtós, sempre mira d’organitzar programacions compromeses amb la coherència estètica, sobretot a l’avinguda de la Catedral i al Moll de la Fusta. En aquest segon espai aquest any fins i tot ho remarca explícitament programant tres nits sota epígrafs temàtic: la nit africana, la nit de reggae i la nit de rumba. La primera, aquest divendres, convoca al Moll de la Fusta tres sensibilitats de l’Àfrica Occidental: obrirà la nit (22 h) Nakany Kanté, nascuda a Guinea Conakry i resident a Catalunya des de fa anys. Lligada al segell barceloní Slow Walk Music, Kanté canta amb sensibilitat pop sobre ritmes mandigues i sovint amb un discurs social molt marcat. Després de l’engresacador afropop de Kanté, hi actuarà la llegendària Orchestra Baobab. L’orquestra senegalesa, pionera de la fusió afrocubana feta des de l’Àfrica, dedicarà el concert a Ndiouga Dieng, vocalista de la formació original mort el 2016. La nit acabarà amb Seun Kuti, hereu de la llegenda de l’ afrobeat Fela Kuti.

El reggae i l’ska protagonitzaran la nit de dissabte al Moll de la Fusta, amb un dels concerts de la gira de comiat de Dr. Calypso i les actuacions del grup bascocatalà Green Valley i del badaloní Alex Bass amb The Same Song Band. Per acabar, la rumba es farà forta diumenge amb Pantanito, El Kanka i l’homenatge a Peret a càrrec de Sabor de Gràcia.

Tot i que de manera no tan explícita, un fil estilístic també uneix les nits a l’avinguda de la Catedral: divendres fados amb Cuca Roseta i Camané; dissabte sons mediterranis amb Pep Gimeno & Miquel Gil i el projecte algerià El Gusto, i diumenge amb les aromes flamenques de Rosario La Tremendita i la gran Mayte Martín.

Un pícnic animat a la riba del Besòs

La voluntat de l’equip d’Ada Colau de descentralitzar la programació de la Mercè i portar-la als barris fa que aquest any la llera del Besòs debuti com a nou escenari festiu. Un espai que convida a fer-hi un pícnic. Sigui amb la carmanyola ja preparada de casa o tastant les propostes de les diferents food trucks que s’hi instal·laran. Serà, això sí, un pícnic diferent, festiu. Estarà animat per propostes com el circ dels etíops Fekat Circus amb un espectacle carregat d’acrobàcies i exercicis d’equilibris, o el swing de Masnou Orleans. Hi haurà, també, tallers de dansa africana participativa, de la mà d’Anna M’bengue, i espai per a unes velles coneguts de la Mercè: les atraccions d’Antigua i Barbuda.

Orquestres simfòniques omplen Nou Barris

La descentralització de la Mercè va arribar fa temps a Nou Barris, parada i fonda per als concerts gratuïts de les formacions simfòniques de Barcelona. L’escenari de la plaça Major del districte arrenca avui amb la Banda Municipal, que interpretarà músiques mediterrànies a partir de les 21 h. L’OBC oferirà dissabte un programa amb obres de Bizet, Txaikovski, Elgar i Dvorák. I diumenge la Simfònica del Liceu farà un tast de peces d’òperes de Verdi, Wagner, Gounod, Bizet i Borodin. Dilluns al migdia hi haurà el concert de l’Orquestra Simfònica Internacional Vozes, un projecte de transformació social a través de la música que implica col·lectius vulnerables.

Els Catarres i Love of Lesbian per omplir la platja

Presents a la Mercè des del 2014, els concerts Mediterràniament organitzats per Estrella Damm a la platja del Bogatell s’han convertit en els més multitudinaris de les festes. Aquest any el poder de convocatòria és responsabilitat de grups com Love of Lesbian i Els Catarres, que apleguen públics diferents. El pop-rock teatral de Love of Lesbian es podrà sentir i veure dissabte a les 23.30 h, entre el pop de La Iaia (21 h) i el funk de la Fundación Tony Manero. Diumenge guanya pes l’escena hereva dels sons mestissos amb Doctor Prats (21 h) fent valer el material del disc Venim de lluny, el pop-folk ara més elèctric d’ElsCatarres (23 h) i la rumba de Gertrudis, que estan tancant la llarga gira del disc Ara volo alt.

La conjunció coreogràfica de Thomas Noone Dance

El Parc de la Ciutadella, rovell de l’ou de la Mercè Arts de Carrer, acull per segon any un projecte coordinat de la companyia barcelonina Thomas Noone Dance. És tracta de Re_Involve, una “experiència de col·laboració coreogràfica” en què participen el col·lectiu suec Norrdans, l’SpellBound Contemporary Ballet italià i la companyia britànica Chameleon. La peça és obra de la coreògrafa holandesa Danielle Dietz i es podrà veure a la zona de la cascada del parc dissabte, diumenge i dilluns a les 19.30 h. En el mateix espai es representarà els tres dies Crash, de la companyia La Taimada, un espectacle de carrer pensat per ser il·luminat amb les llums d’un cotxe.

‘Ara dones’: una Mercè amb mirada femenina

La mirada femenina serà present a la Mercè 2018 des del moment del pregó. El farà l’actriu Leticia Dolera, que es convertirà, així, en la 13a pregonera dona en 40 anys de festes. També s’han escollit dones per fer les presentacions als diferents escenaris. L’actriu Sonia Benages serà, per exemple, la mestra de cerimònies al castell de Montjuïc, i Cristina Cazorla farà les presentacions a la Ciutadella, on es podrà veure, també, l’espectacle Ara dones, que sumarà quatre propostes femenines de dansa les nits de divendres a diumenge. Hi participen Hanna Moisala, que treballa l’equilibri sobre la corda; Yur Dance, que demostra que una cadira de rodes no és obstacle per a una coreografia emocionant; Aina Lanas, que balla només amb un maniquí, i Ella Poema, un projecte d’arrels africanes.

Llum, circ i cultura popular: els que no fallen mai

Tres de les cites fixes de les Festes de la Mercè són les dues diades castelleres, la de colles locals i la de colles convidades, el correfoc i el Piromusical, que tanca la programació. No fallen mai. Tampoc aquest any. La primera jornada castellera omplirà la plaça de Sant Jaume el diumenge, a partir de les 12 h del migdia, amb els Castellers de Barcelona com a colla amfitriona i els Minyons de Terrassa i la Colla Joves Xiquets de Valls com a convidades. Dilluns, després del seguici de la Mercè, el protagonisme serà, a la mateixa plaça i a partir de les 12.30 h, per a les colles locals. El foc serà el rei de la festa demà dissabte: primer amb el correfoc dels petits a les 18.30 a la Via Laietana i, a continuació, amb el Correfoc de la Mercè, que començarà a les 20.30.

Dos elements més que ja fa anys que s’associen a la programació de les Festes de la Mercè són la llum i el circ, que estarà instal·lat al castell de Montjuïc dins de la Mercè Arts de Carrer (MAC). Els artistes de la llum, en canvi, faran seu el Parc de la Ciutadella quan caigui el dia. Cadascuna de les zones en què es divideix el parc tindrà una instal·lació tecnològica diferent. A partir de les nou del vespre s’hi podran veure des de les figures de llum canviants dins de la glorieta fins a barquetes de llum surant sobre el llac. A la Ciutadella de nit hi ha un altre dels plats forts de la programació del MAC: l’espectacle Vida de Javier Aranda, un titellaire que no necessita titelles per guanyar-se la complicitat del públic.

Mercury Rev, concessió nostàlgica del BAM

Programant el concert del grup nord-americà Mercury Rev, el director artístic del BAM, Marc Campillo, ha fet una concessió a la nostàlgia, l’única juntament amb The Monochrome Set, en una graella dominada per artistes joves de diferents estètiques i procedències geogràfiques. La càrrega nostàlgica de Mercury Rev ve donada sobretot perquè l’actuació de diumenge (21.45 h) forma part de la gira del 20è aniversari del disc Deserter’s songs. Més arrapats al present seran el kuduro-pop de l’angolesa Pongo, el pop electrònic de les britàniques Ider, el reggaeton de la xilena Tomasa del Real, el hip-hop de les nord-americanes Oshum... Tot això i més al BAM.

Danses urbanes sense límits al Parc de la Trinitat

L’actuació de les Yur Dance al Parc de la Ciutadella dins del xou Ara dones no serà l’única que comptarà amb artistes amb alguna discapacitat. La Mercè 2018 es presenta com la més inclusiva i programa espectacles de molt de nivell com les danses urbanes del col·lectiu Ill-Abilities al Parc de la Trinitat -amb sessió al matí i a la tarda-: ballarins que fan piruetes sense que aparentment els representi un esforç extra haver-les de fer sobre unes crosses o només amb un braç. De dissabte a dilluns a les 14 h, al castell de Montjuïc també s’hi podrà veure Mur, de (Cia)3, un conjunt d’artistes de disciplines diverses, amb diversitat funcionals i sense, en un xou que fa reflexionar sobre les limitacions físiques i mentals.

La consolidació del BAM Cultura Viva a la Fabra i Coats

El recinte de la Fabra i Coats, a Sant Andreu, ha esdevingut la joia de la corona de les noves polítiques culturals públiques dels comuns. Des de l’any passat també acull una mena de festa major alternativa, en què la música i l’economia social i solidària formen part d’un mateix eix. El pressupost ha passat de 60.000 a 75.000 euros, i la programació s’ha fet en col·laboració amb diferents entitats i espais avesats en l’autogestió. Des d’avui i fins diumenge hi haurà concerts (Dead Capo, Bakanova, Ifriqiyya Électrique, Sílvia Tomàs Trio...), activitats, tallers, fira discogràfica, discofòrum i debats, tot plegat amb una concepció transformadora de la música.