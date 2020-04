Ciut'art declina l'ajuda econòmica del consistori i justifica l'ERTO per "no donar un tracte diferenciat"

L'empresa Serveis Educatius Ciut'art, que proporciona serveis a diferents equipaments de l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub), ha explicat aquest dissabte que ha tirat endavant un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a la seva plantilla per "responsabilitat" cap als treballadors. Ciut'art assenyala que alguns dels seus treballadors presten serveis a museus de titularitat pública, però que d'altres ho fan a museus de titularitat privada. "L'administració local només garanteix el salari dels primers, però no dels segons", diu l'empresa, que argumenta l'ERTO perquè no està disposada "a donar aquest tracte diferencial justificat". Dels 122 treballadors de Ciut'art, un centenar treballen en museus municipals com el Museu del Disseny, el Museu Marès, el Museu Etnològic i la Fàbrica de Creació Fabra i Coats.

L'empresa també argumenta que l'ERTO "és plenament legal" i que no tenen "cap obligació" d'acollir-se a l'ajuda econòmica de l'Ajuntament de Barcelona. El consistori es va comprometre a seguir pagant pels serveis no essencials que han hagut de tancar mentre duri la crisi sanitària del coronavirus. "Hom es podria preguntar si té cap justificació que, mentre milions de persones en aquest país es veuen amb l'obligació de tramitar prestacions d'atur perquè els seus contractes han quedat suspesos, d'altres –que tenen la sort de treballar en l'àmbit públic– no veuen perjudicats els seus ingressos, tot i que ni els uns ni els altres treballen", diu Ciut'art. L'empresa considera que "els recursos públics s'han d'utilitzar per atendre l'interès general i amb mesura i proporcionalitat", i per això declina fer ús del mecanisme de garantia dels salaris de l'Ajuntament de Barcelona.

L'ERTO als treballadors de Ciut'art es va començar a aplicar el 14 de març i està previst que s'allargui fins al 29 d'abril. Durant el temps que duri l'ERTO, l'empresa suspèn tots els contractes vigents que té amb l'administració pública. "Ciut'art no ingressarà ni un sol euro i sufragarà de la seva pròpia caixa les aportacions a la Seguretat Social de la seva plantilla", assegura l'empresa.