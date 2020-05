Els clients de les llibreries no podran tocar els llibres

Les llibreries i les galeries d'art són els primers espais culturals que estan reprenent l'activitat amb públic, després que una part del país hagi passat a la fase 1 i una altra estigui a la fase 2. Per això, la conselleria de Cultura, juntament amb el comitè tècnic del pla Procicat, ha aprovat dos protocols amb les mesures que han de seguir les llibreries i les galeries d'art en la seva reobertura en la desescalada, inclosa també la fase 3.

Les llibreries hauran de cobrir els expositors i les prestatgeries "per evitar qualsevol contacte directe amb els llibres", diu el document. També es prohibeix que els usuaris agafin els llibres directament. Podran demanar-los al personal, que, segons aquest protocol, seran "les úniques persones autoritzades a retirar i col·locar els llibres" de la botiga. El llibre adquirit s'haurà d'entregar preferentment dins una bossa de paper i les caixes hauran de comptar amb mampares de protecció entre el client i el treballador.

A les galeries d'art, el protocol recomana evitar tocar de manera directa els objectes i dur a terme tasques de ventilació, sempre que no perjudiquin les obres d'art. Als lavabos caldrà evitar els assecadors de mans d'aire calent, i la zona de caixes o mostradors s'haurà de protegir amb una mampara.

Com tots els locals oberts al públic, les llibreries i les galeries d'art s'hauran de desinfectar com a mínim dues vegades al dia. Hauran de facilitar l'accés a solucions hidroalcohòliques i guants als clients i indicar quin és l'aforament màxim del local, com també assegurar-se que es compleix la distància física de dos metres entre persones. Els treballadors estan obligats a portar mascareta i hauran d'acreditar que no tenen símptomes de covid-19 i que no han estat en contacte amb una persona que hagi passat la malaltia.

També caldrà posar a disposició dels clients cubells amb tapa i accionats per pedal per llençar les escombraries (guants utilitzats, ampolles de gel buides...). S'hauran de mantenir les portes obertes per evitar que es toquin les manetes i caldrà garantir una ventilació constant. Es recomana que una persona s'encarregui de supervisar l'accés a l'establiment per garantir el protocol.