Demanden Bob Dylan arran de la venda del seu cançoner a Universal

La tranquil·litat li ha durat poc a Bob Dylan: la viuda d’un col·laborador, Jacques Levy, li reclama sis milions de dòlars en una demanda interposada davant el Tribunal Suprem de Nova York perquè considera que també li pertoca un percentatge de la venda de tot el catàleg de Dylan per gairebé 250 milions d'euros a Universal.

Com informa Efe, Jacques Levy va col·laborar en l’escriptura de la majoria de les cançons del disc Desire (1976), un fet poc habitual en la trajectòria de Dylan, entre les quals hi ha l’èxit Hurricane i altres cançons, com Isis i Mozambique, i al llarg dels anys va rebre el 35% dels ingressos, tal com havia pactat amb Dylan. Els representants de l'autor de Blowin' in the wind asseguren que els hereus de Levy, que va morir el 2004, “han rebut tots els diners que se’ls deu” i han qualificat aquesta reclamació com “un trist intent de beneficiar-se injustament de la recent venda del seu catàleg”.