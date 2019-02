Un col·lectiu artístic asiàtic dirigirà per primer cop la Documenta

Un col·lectiu artístic indonesi, Ruangrupa, han estat escollits per unanimitat com a directors artístics de la quinzena edició de la Documenta de Kassel (Alemanya), la cita dedicada a l’art contemporani més influent del món. El grup, amb un nom que es tradueix com a “espai per a l’art”, concentra dues fites: és la primera vegada que s’escull un col·lectiu d’artistes i no directament curadors, i també seran els primers comissaris asiàtics d’aquest mostra, que se celebra cada cinc anys. La pròxima edició tindrà lloc del 18 de juny al 25 de setembre del 2022.

Ruangrupa, format per deu membres, es va fundar el 2010 a Jakarta i és conegut perquè treballa amb grups comunitaris, un enfocament que pretén portar a l’exposició. “Si la Documenta va néixer el 1955 per curar les ferides de la guerra, per què no hauríem de centrar la Documenta 15 en les ferides d’avui, especialment les basades en el colonialisme, el capitalisme o les estructures patriarcals, i contrastar-les amb models basats en la col·laboració que permeten a les persones tenir un altre punt de vista diferent del món?”, van apuntar dos dels artistes, Farid Rakun i Ade Darmawan.

La Documenta es descriu com un “museu de 100 dies” que sovint posa de manifest els problemes socials més urgents. “Nosaltres volem crear una plataforma d’art i cultura orientada al món, cooperativa i interdisciplinària que tingui impacte més enllà d’aquests 100 dies”, van afegir els artistes. “La Documenta està donant conscientment veu a una visió no europea -va dir Angela Dorn, ministra del govern responsable de les arts a Hesse-. Ruangrupa utilitza l’art al seu país per abordar problemes públics. Estic desitjant veure com incorporen la idea a la Documenta”.

L’última vegada que un col·lectiu va organitzar l’exposició -a la quarta edició, el 1968- l’esdeveniment va ser molt criticat. Des d’aleshores sempre ha sigut dirigit per una o dues persones. L’any 2017 va ser dirigit pel polonès Adam Szymczyk, va atreure un milió de persones i es va dividir en dues ubicacions, a Kassel i Atenes, un moviment que no es repetirà: el pressupost es va disparar 8 milions i hi va haver risc de fallida.