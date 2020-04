Companyies de teatre independents alerten que les mesures de Vilallonga "són insuficients"

El Col·lectiu de Companyies Independents, format per 75 companyies de teatre, entre les quals hi ha La Calòrica i Mos Maiorum, i la Xarxa de Professionals de la Producció d'Arts Escèniques, formada per 42 professionals, alerten que les mesures anunciades per la conselleria de Cultura per combatre la crisi del coronavirus "són insuficients i invisibilitzen un gran nombre de persones del sector". Les companyies consideren que el pla de rescat de la conselleria "no preveu la realitat de les companyies i dels treballadors representats pel Col·lectiu".

El Col·lectiu va participar aquest dimecres en una reunió amb la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, per parlar de la seva situació actual. Durant la reunió, expliquen, van demanar un rescat econòmic de les pimes culturals, un pla d'ajut directe per als treballadors de les arts i un canvi en la regulació de l'activitat artística professional per pal·liar així els efectes de la crisi generada arran de la pandèmia del covid-19. També van proposar "repensar la política cultural pel que fa al model publicoprivat, descentralitzar el teixit escènic i protegir totes les fases de recerca, creació, producció i exhibició".

Totes aquestes propostes van ser rebudes pel departament de Cultura, però, segons les companyies, la resposta de l'administració va ser que "no té competències per executar-les". Per això els artistes alerten que "això condemna companyies, artistes i treballadors a mesos d'inactivitat i falta d'ingressos" i rebutgen que "el ministeri de Cultura ignori permanentment les demandes del sector". Les seves queixes s'afegeixen a diverses reclamacions sorgides les últimes setmanes del món de les arts escèniques. Els actors han alertat en diverses ocasions de la precarietat del sector i els teatres privats han dit que si la crisi s'allarga les estructures petites no sobreviuran.