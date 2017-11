El combat entre Leni Riefenstahl i Johnny Carson

Tot artista carrega amb la responsabilitat de les seves creacions. Alguns se’n surten prou bé a l’hora d’ignorar-la i d’altres, com Leni Riefenstahl (1902-2003), per molt que ho intentin, no es poden escapar de les seves conseqüències. La cineasta i fotògrafa alemanya, directora de documentals de propaganda nazi com El triomf de la voluntat (1934) i Olímpia (1938), va adduir durant tota la vida que desconeixia l’extermini de jueus que estava duent a terme el règim hitlerià i que havia pecat d’ingènua.

Set dècades després de la seva detenció per part de l’exèrcit nord-americà, els arguments de Leni Riefenstahl tornen a esgrimir-se en públic. Encarnada per l’actriu Montse Guallar, la cineasta alemanya pren vida a la Sala Muntaner de Barcelona com la coprotagonista de Leni, un muntatge que imagina una conversa televisiva entre ella i Johnny Carson, interpretat per Sergi Mateu. Pavel Bsonek dirigeix l’obra, que va preestrenar-se al Teatre Principal de Sabadell al mes de maig i que es pot veure a la Muntaner fins al 17 de desembre i tanca el cicle Cicatrius, basat en espectacles per mantenir la memòria històrica de l’Holocaust.

Leni, escrita per Valéria Schulczová i Roman Oleksák, gira al voltant de la responsabilitat artística i es pregunta fins a quin punt “es pot col·laborar amb el sistema sense després haver de pagar cap peatge”, destaca Bsonek. Així, Leni fa reviure Riefenstahl i Carson durant els anys 70, quan ella havia estat desposseïda de les seves propietats i havia passat una temporada a l’Àfrica. D’aquella estada en va sorgir el llibre fotogràfic The last of the Nuba, que és l’excusa de la trobada. “La Leni va a la televisió per presentar el llibre, però al Carson li interessa poc. Ell defensa un xou i intenta posar-la contra les cordes per treure’n el màxim de suc”, explica Mateu.

Dues personalitats molt fortes

Des del primer minut, l’artista i el presentador es capbussen en un combat intel·lectual que posarà a prova la seva solidesa argumental i emocional. “Són dues personalitats molt fortes i cadascú defensa el seu territori”, diu Mateu. Ell no ha intentat recrear amb pèls i senyals Carson perquè la intenció “no era fer-ne una paròdia”, sinó crear un personatge que “no defensa cap ideologia”. “Només busca donar sang a l’audiència”, assegura Mateu. Guallar, en canvi, ha construït el personatge de Riefenstahl mitjançant un extens procés de documentació. “Vaig entrar en el personatge sense tenir-ne cap idea prèvia. Em va semblar una dona superdotada, algú que va desenvolupar el seu talent sense pensar en les conseqüències”, assenyala l’actriu. A l’espectacle també hi apareix la parella de la Leni, un home més jove que ella interpretat per Carles Goñi. “Ell no la jutja. Tenen una relació d’admiració, a través de la qual es poden entreveure les fragilitats i les inseguretats de la Leni”, diu Goñi.

El repartiment de l’obra també compta amb la participació de Minnie Marx, que dona vida a una enigmàtica espectadora del públic durant l’entrevista televisiva. Del seu personatge, l’actriu n’explica molt poc per no espatllar les sorpreses escèniques: “Només puc dir que plasma la societat majoritària a Alemanya després de la Segona Guerra Mundial”.