Els còmics que llegirem el 2020

Segons l’imprescindible informe que cada any fa el divulgador José Antonio Serrano, el 2019 es van publicar a Espanya més de 3.500 novetats de còmic, una xifra que ha estat augmentant de forma sostinguda des del 2012 empesa pel creixement de les quatre grans editorials de còmic de l’Estat: Panini, ECC, Norma i Planeta Cómic (les quatre amb seu a Catalunya). En l’apartat qualitatiu, en canvi, la impressió que deixa el 2019 és la d’un any de transició, sobretot pel que fa a la producció autòctona, en què el més destacat van ser els experiments fora del paper de Paco Roca i Max, les vinyetes al·lucinades de David Sánchez i la constatació que la renovació es conjuga en clau femenina i punk gràcies Aroha Travé i Roberta Vázquez. El còmic d’origen estranger, en canvi, va viure un gran any amb grans obres de Chris Ware, Jaime Hernandez, Olivier Schrauwen, Seth i Nick Drnaso.

De cara al 2020, el panorama canvia amb un grup important d’autors catalans i espanyols que desembarcaran amb noves obres. Una de les més destacades serà el nou treball de Jaime Martín, que després d’aproximar-se a la història dels seus avis ( Jamás tendré 20 años) i dels seus pares ( Las guerras silenciosas) parlarà de la seva pròpia joventut a l’extraradi barceloní, oferint una visió de la Transició i de la dècada dels 80 des del punt de vista de la classe treballadora que vindria a ser una versió més madura i autobiogràfica del còmic amb què va debutar el 1989, Sangre de barrio.

651x643 Vinyetes del nou àlbum de Jaime Martín / Norma Cómics Vinyetes del nou àlbum de Jaime Martín / Norma Cómics

També és molt esperat el retorn de Santiago García i Javier Olivares després del gran èxit de Las Meninas, Premio Nacional el 2017. De La cólera, que publicarà Astiberri durant el primer trimestre de l’any, encara no se’n sap gairebé res, només que “interpretarà la crisi de l’Europa contemporània” a través de textos d’Homer; bé, això i que els dibuixos que ha avançat Olivares són extraordinaris. I el guionista també publicarà el 2020 una nova entrega de la sèrie creada amb Luis Bustos, García, que protagonitza un desubicat agent secret franquista descongelat en ple segle XXI.

Veterans, adaptacions i ‘biopics’

Norma publicarà els treballs de dos veterans en plena forma: Miguelanxo Prado presentarà a l’abril El pacto del letargo (títol provisional), el seu primer àlbum des del 2016, i Daniel Torres donarà continuïtat a l’univers de Roco Vargas amb El futuro que no fue, un spin-off protagonitzat pel detectiu Archie Cooper -que apareixia a El misterio del susurro - i que retrà homenatge a Cimoc recuperant el seu format, l’estructura episòdica i fins i tot els anuncis de la mítica revista, però adaptats a l’univers de ciència-ficció de la sèrie. Al maig arribaran nous treballs de Fermín Solís ( Medea a la deriva ) i d’Alberto Vázquez ( La caza), i al març, l’esperat debut de la fanzinera Nadia Hafid ( El buen padre) i els nous còmics d’ Ana Galvañ i Lorenzo Montatore ( Queridos difuntos); a la tardor ja serà el torn de l’autora revelació de l’any passat, María Medem. Al setembre s’editarà als Estats Units (encara no hi ha data per a l’edició espanyola) l’adaptació al còmic que ha dibuixat Albert Monteys d’ Escorxador-5, l’obra mestra de Kurt Vonnegut. Monteys també vol publicar el 2020 almenys un nou episodi d’ Univers a través de l’editorial digital Panel Syndicate, que aviat llançarà un nou còmic de Marcos Martín amb un guionista nord-americà encara no anunciat.

El 2020 serà un any de moltes adaptacions literàries: La ciudad de los prodigios de Mendoza a càrrec de Claudio Stassi, Patria d’Aramburu per Toni Fejzula, Bon dia tristesa de Françoise Sagan segons Frédéric Rébéna i El conte de la serventa d’Atwood en versió de Renée Nault. I tampoc faltaran les biografies en vinyeta: llegirem les de Maria Montessori, Janis Joplin, George Orwell (escrita pel guionista de Valerian, Pierre Christin), Django Reinhardt (per Ricard Efa i Salva Rubio, centrada en la infància i joventut del guitarrista) i una de molt especial: Akira Kurosawa vist pel dibuixant Víctor Santos, que barrejarà elements biogràfics i de les pel·lícules.

651x366 'The tempest', l'últim còmic de la carrera d'Alan Moore 'The tempest', l'últim còmic de la carrera d'Alan Moore

El comiat d’un mestre del còmic

Aquest any veurà la llum La tempestad, l’última entrega The league of extraordinary gentlemen, la revisió dels herois literaris victorians que Alan Moore i Kevin O’Neill van començar a publicar el 1999. Serà el final d’aquesta popular sèrie i també de la trajectòria de Moore en el còmic, ja que l’autor de Watchmen diu que els anys que li queden els dedicarà només a la literatura. Les ressonàncies shakespearianes del títol, per cert, no són gratuïtes: Pròsper és un dels personatges de l’obra. De Moore també arribarà una polèmica versió en color de From hell, i un altre mestre del còmic dels 80, Frank Miller, continuarà oferint la seva visió de Batman a El chico dorado, un nou capítol de la saga El regreso del caballero oscuro, amb dibuix de Rafael Grampá. L’any superheroic també portarà el final de l’exuberant Historia del universo Marvel, de Javier Rodríguez, i de la millor saga mutant de l’última dècada ( Dinastia de X ) -a partir de la qual es reiniciaran les sèries mutants-, i arribarà una nova saga aràcnida que girarà al voltant de Venom. De manga tampoc faltaran novetats sucoses: Planeta Cómic recuperarà els clàssics d’ Osamu Tezuka Dust 8 i Crater, i ECC publicarà una adaptació del film de Wes Anderson Isla de perros a càrrec de l’autor de Chiisakobee, Minetarô Mochizuki.

651x366 'Mis cien demonios', de Lynda Barry 'Mis cien demonios', de Lynda Barry

Al març, la veterana Lynda Barry publicarà Mis cien demonios, en què l’autora s’enfronta als seus dimonis -inspirada per un exercici budista- en una obra que ha rebut elogis a dojo; tants, que apunta a novel·la gràfica de l’any. Després de flirtejar amb la ciència-ficció a En un rayo de sol, Tillie Walden tornarà al realisme intimista de Piruetas amb Are you listening? (títol provisional), i el còmic polític de Bryan i Mary Talbot parlarà de l’emergència climàtica a Rain. L’italià Igort serà protagonista per partida doble, ja que al maig Salamandra Graphic recopilarà els seus quaderns de viatge i també publicarà Cinco, el número perfecto, el seu nou còmic. Cassandra Darke serà el títol de la nova novel·la gràfica de l’autora de Gemma Bovery, Posy Simmonds, i el belga Brecht Evens ens enlluernarà amb els dibuixos de Les rigoles. I arribarem a final d’any amb un dubte: el de si Reservoir Books tindrà temps per publicar el 2020 l’esperat segon volum de Lo que más me gusta són los monstruos, que als Estats Units apareixerà el 15 de setembre.