La companyia britànica 1927 pren el Temporada Alta

La companyia britànica 1927, coneguda a Catalunya pel muntatge de La flauta màgica inspirat en els mons de Buster Keaton i Lulu que es va veure al Liceu, va tenir una gran rebuda amb el seu primer espectacle: Between the devil and the deep blue sea (2007) va guanyar cinc premis al festival de teatre d’Edimburg. L’èxit va superar absolutament les expectatives dels fundadors, l’animador i il·lustrador Paul Barritt i la dramaturga i actriu Suzanne Andrade, i quan van estrenar el segon el 2010, The animals and children took to the streets [Els animals i els nens van sortir al carrer] , van pensar que seria un fracàs. Es van equivocar, perquè l’obra arriba demà i dissabte al Canal de Salt dins el festival Temporada Alta després de 400 funcions en 28 països. “Sempre tenim por al fracàs, probablement forma part de l’ansietat dels artistes perquè volem fer obres que agradin a la gent i que siguin accessibles per a tothom”, diu Andrade. A diferència de l’estrena de fa vuit anys, ara Andrade no actua en l’obra i només n’és la directora: “Ha sigut una joia passar l’espectacle a un nou repartiment tan talentós i entusiasta. Ha fet que jo també m’hagi tornat a entusiasmar. Després de vuit anys, d’haver fet altres obres i grans òperes, em sorprèn com és de fascinant The animals and children took to the streets, com ens hi vam bolcar, com tot és artesanal i la gran quantitat de bones idees que hi ha”.

Al marge de la creació, els membres de 1927 també han de gestionar quan deixar descansar un espectacle i el moment de recuperar-lo. Ara sembla un moment òptim per tornar a veure The animals and children took to the streets, que està protagonitzat per uns nens pirates d’un barri marginal -interpretats per Rowena Lennon, Genevieve Dunne i Felicity Spark- que conquereixen parcs i segresten gats. “És un muntatge força polític, i el missatge no ha perdut vigència i segueix sent important: parla dels temes universals de les revolucions, els drets i les necessitats dels infants i de les desigualtats -explica la directora-. Són temes rellevants per a molta gent, de molts països i de moltes èpoques”. Tot i així, l’obra està revestida de l’humor corrosiu marca de la casa. Com a autora, Andrade no escriu d’una manera convencional. “Acostumo a començar per quatre o cinc llocs diferents, potser escrivint un o dos personatges, un monòleg, una escena que passa en una botiga o al carrer o una cançó i després a poc a poc vaig ajuntant les peces”, explica. A més, ha de tenir en compte el fet que el seu text puja a l’escenari acompanyat d’animacions i música. “Penso constantment en com el que escric serà interpretat; cap dels meus textos existeix només per ser llegit. Ens van proposar publicar els guions dels espectacles i vam dir que no, perquè el text està molt integrat amb la música i les animacions. No espero a tenir escrita l’obra completa per compartir-la amb l’equip: quan tinc un parell d’escenes les porto als actors i els músics per veure com agafen volada”, diu Andrade.

The animals and children took to the streets és el segon treball dels 1927 que es pot veure dins el Temporada Alta, després de Golem (2017). “Els nostres espectacles et fan connectar amb la imaginació, la capacitat de meravellar-se i la infància. No intentem ser completament realistes ni creïbles, i mantenim el sentit del joc i la fascinació”, conclou Andrade.