El CoNCA activa el canal d'emergència cultural amb experts per acompanyar el sector

El Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) vol donar resposta a les demandes del sector artístic i cultural, tancat per la crisi del coronavirus, en el context de "màxima incertesa". El CoNCA ha activat el canal d'emergència cultural, un nou servei d'acompanyament personalitzat a través d'un formulari online que es posarà en marxa aquest dimecres. El formulari serà accessible des del web del Consell i des del nou portal del departament de Cultura pla de rescat, en el qual es centralitza tota la informació per afrontar l'emergència sanitària. El nou canal obrirà una via de comunicació directa amb professionals economistes, assessors legals i gestors culturals.

Els experts estudiaran cada cas per mirar de resoldre els dubtes en matèria laboral (relació amb l'ocupador, prestacions públiques), fiscal (gestió i pagament de l'IVA, l'IRPF, ISoc, impostos i taxes municipals), professional (gestió dels autònoms, ajuts a l'activitat professional), societari (préstecs, crèdits i avals, expedients de regulació temporal), de programació i contractació pública, i d'ajuts i subvencions (pagaments, noves convocatòries). El CoNCA també assegura en un comunicat que està recollint les mesures proposades pel sector i les administracions amb l'objectiu d'articular iniciatives que en garanteixin la supervivència amb el suport de tots els agents implicats.

Aquest dimarts el departament de Cultura ha concretat més l'anomenat pla de rescat del sector cultural davant la crisi sanitària. Hi ha una primera onada de mesures que suposen l'activació de 31 milions d'euros. Segons el departament de Cultura, les mesures d'aquesta primera onada se centren en "accions per garantir la liquiditat tant dels equipaments com d'empreses, entitats i autònoms, tant per la via de préstecs com de línies d'ajuts a fons perdut per cobrir danys i perjudicis causats per la crisi o per compensar l'impacte de les cancel·lacions".