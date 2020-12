¿Un Concert de Cap d'Any a Viena sense aplaudiments a la sala?

Com cada any, el 2021 començarà a Viena a ritme de vals i amb la música dels Strauss, però per primera vegada ho farà en un auditori buit, ja que les restriccions sanitàries a Àustria, en ple tercer confinament fins al 18 de gener, impedeixen que hi hagi espectadors a la Sala Daurada del Musikverein de la capital austríaca. No hi haurà públic, però sí aplaudiments. Com? Gràcies a un programa informàtic, l'orquestra podrà sentir per uns altaveus les ovacions i l'agraïment d'alguns milers d'espectadors seleccionats que seguiran el recital des de casa.

Ara bé, el que no podrà sentir-se són els aplaudiments que acompanyen la Filharmònica de Viena mentre toca la llegendària Marxa Radetzky, que marca el fi de festa. La tecnologia no ho podrà suplir. Els 20 segons de retard entre el moment en què al voltant de 7.000 persones gravaran els seus aplaudiments des de casa i la seva emissió a l'auditori fan impossible que la famosa peça de Johann Strauss soni com estem acostumats a escoltar. "Per primera vegada escoltarem la Marxa Radetzky tal com està escrita", va fer broma Riccardo Muti, el director del concert, segons recull EFE, que va assenyalar que a les partitures de Strauss òbviament no apareix aquest acompanyament. Els aplaudiments se cenyiran a la primera meitat i al final de la peça. El sistema de registre telemàtic per poder aplaudir en directe estava inicialment pensat perquè s'hi apuntessin unes 2.000 persones i ocupessin així simbòlicament els seients que hi ha a la Sala Daurada -cada any se sortegen les 1.300 entrades disponibles a preus que enguany arribaven als 1.200 euros-, però en poc temps es va superar el nombre previst. "Vam haver de tancar-ho en 7.000, perquè no sabíem si el sistema podria suportar més gent", han dit des del canal que retransmet l'esdeveniment, l'ORF. A TVE es podrà seguir, com sempre, des de les 11.15 h.

651x366 El director Riccardo Muti / EFE El director Riccardo Muti / EFE

Un concert dedicat a l'esperança

Aquesta edició del tradicional Concert de Cap d'Any, la número 81, estarà dirigida pel mestre italià Riccardo Muti per sisena vegada (després de 1993, 1997, 2000, 2004 i 2018). Muti es convertirà així en la batuta viva que més vegades ha dirigit el recital. El mestre italià només està per darrere de llegendes de la Filharmònica com Clemens Krauss, Willy Boskovsky i Lorin Maazel.

"Aquest any tocarem donant un missatge d'esperança. Hem de tenir esperança", va dir Muti dimarts en roda de premsa per explicar els detalls del concert més vist del planeta. Per a Muti, un Musikverein sense música l'1 de gener hauria sigut "com una tomba". Per això, tot i que els organitzadors es van arribar a plantejar de suspendre el concert, finalment van acabar decidint de celebrar-lo per llançar al món un missatge d'esperança, segons el napolità. El director, que l'any que ve compleix 80 anys i 50 de relació amb la Filharmònica, va reivindicar la música com a nexe d'unió entre els ciutadans europeus. "Els músics han unit més Europa que els polítics", va assegurar el director. En la mateixa línia, el president de la Filharmònica de Viena, Daniel Froschauer, va sostenir que cancel·lar el concert hauria enviat "un missatge horrible" a un món necessitat de noves il·lusions. El programa d'enguany inclou 15 obres, 10 de les quals són peces del llinatge Strauss i 6 són valsos.

Els organitzadors i els intèrprets compliran amb unes mesures de seguretat estrictes per poder participar en l'esdeveniment: per entrar al Musikverein cal fer-se una prova de covid cada dia, i tot i així és obligatori usar una màscara FFP2 fora de l'escenari.

En directe a 90 països

La radiotelevisió pública austríaca ORF oferirà l'emissió en directe a 90 països amb un gran desplegament tècnic per garantir la major qualitat de so possible. Es calcula que 50 milions de persones seguiran el concert en directe, així que, si bé per als músics serà un any molt diferent a causa de l'absència de públic, per als que comencin l'any a ritme de vals davant de la televisió pot ser una experiència similar a la de sempre.

Per segon any consecutiu -una novetat per al Concert d'Any Nou-, l'espanyol José Carlos Martínez ha sigut l'encarregat d'idear la coreografia per a les representacions de ballet que s'emetran durant algunes de les obres del concert. Les peces han sigut gravades prèviament, i tenen com a escenari el Palau Liechtenstein i la Looshaus a Viena.