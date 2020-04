Un concert sense cos, però amb ànima

D'aquest concert tan singular no es pot comentar si el públic va aplaudir més o menys, si va entonar tal o tal altre tema i quins van ser els bisos triats. Es va oferir en directe des de les cases dels cantants i es va produir per via telemàtica: el confinament hi obliga. Això no treu que fos multitudinari, per començar pel nombre de participants: més d'un centenar d'artistes i personalitats de la cultura i la política. Tots es van reunir dissabte al vespre sota el lema One world: together at home (Un món: junts a casa), un esdeveniment musical convocat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) seguint l'esperit solidari dels Live Aid del 1985.

Presentat per Stephen Colbert, Jimmy Kimmel i Jimmy Fallon –les estrelles del late-night nord-americà–, i comissariat per Lady Gaga, el One world va transmetre un missatge d'unitat i esperança al món afectat pel covid-19 i va instar a solidaritzar-se amb l'OMS. En aquest sentit es pot dir que l'esdeveniment ha sigut un èxit, ja que s'han recaptat 50 milions de dòlars. Encara que el concert benèfic buscava reunir donacions per al Fons de Resposta al Covid-19, des del principi es va demanar als espectadors virtuals que apartessin les seves carteres: en aquesta ocasió la responsabilitat es va deixar en mans de grans empreses i líders mundials.

Els agraïments als professionals de la salut i els eslògans d'esperança van ser els missatges més repetits durant les vuit hores d'actuacions i discursos per les xarxes socials, que van culminar amb un gran concert televisat amb grans grups i artistes del panorama internacional com ara els Rolling Stones, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Paul McCartney i Stevie Wonder, que van cantar confinats des de les seves cases.

"Aviat estaràs millor"

L'actuació que millor va resumir l'esperit de la trobada va ser la de Taylor Swift, que al final de la nit va interpretar per primera vegada la seva balada Soon you’ll get better (Aviat estaràs millor), dedicada a la seva mare, malalta de càncer, i que ara prenia la dimensió d'un missatge d'ànims per a tot el planeta.

Un dels moments més esperats va ser l'aparició dels Rolling Stones, que no es van voler perdre el xou i van oferir una actuació molt peculiar: interpretar per videotrucada You can’t always get what you want. Ho van fer cadascú des de casa seva, amb la pantalla dividida en quatre. Mick Jagger va començar a cantar amb la seva guitarra acústica; Keith Richards –amb una cervesa a la taula– i Ronnie Wood s'hi van unir després, i finalment Charlie Watts va tocar una peculiar bateria construïda amb objectes quotidians i molta imaginació. Una escena entranyable i casolana que va repetir-se al llarg de la nit. Perquè, encara que la falta de públic i d'escenari van fer d'aquesta espècie de macroconcert una reunió sense cos, els encarregats d'entretenir el públic no van deixar de posar-hi ànima.

Fins i tot la distància social no va impedir fer col·laboracions com la de John Legend i Sam Smith, que van versionar junts el clàssic de Ben E. King Stand by me. Jennifer Lopez també apostar per un tema clàssic, People, de Barbra Streisand, al seu jardí, mentre que Lady Gaga va optar per Smile de Nat King Cole al piano.

Missatges de Beyoncé, Michelle Obama i António Guterres

Entre les diverses actuacions i les projeccions de grans capitals buides –París, Buenos Aires, Nova York i Londres–, diverses personalitats van aprofitar per enviar els seus missatges. Un dels primers va ser el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, que va demanar utilitzar "el llenguatge universal de la música" per donar les gràcies als sanitaris i les persones afectades per la pandèmia. També van aparèixer en un mateix vídeo les exprimeres dames dels EUA Michelle Obama i Laura Bush minuts abans que ho fessin Bill i Melinda Gates.

En la llista de missatges va aparèixer Beyoncé, que no va cantar però va dir unes paraules: "Als doctors, infermers... Aquells que, des de la indústria alimentària, els serveis de correus i de neteja fan possible que puguem estar segurs a les nostres cases", a tots ells va dedicar la nit.