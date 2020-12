El concert de Raphael davant 5.000 persones incendia les xarxes

La pandèmia no va ser un obstacle perquè Raphael tornés al Wizink Center de Madrid i actués davant més de 5.000 persones ahir dissabte a la nit. Això sí, segons l'organització, amb mesures de seguretat i precaucions sanitàries. El cantant va celebrar ahir 60 anys de carrera i el llançament de Raphael 6.0, un disc en el qual versiona amb duets cançons mítiques com ara Resistiré, Se nos rompió el amor o Me olvidé de vivir.

Tanmateix, enmig d'unes restriccions que no deixen d'endurir-se perquè la pandèmia avança i es van sumant els contagis, el fet que el cantant fes un concert amb més de 5.000 persones ha provocat un gran rebombori a les xarxes. Les reaccions d'indignació han fet que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defensés l'espectacle nadalenc davant els mitjans de comunicació i assegurés que es va fer complint totes les mesures de seguretat. Esclar que també ha matisat que si la incidència del coronavirus continua augmentant "se suspendran tots els esdeveniments de les mateixes característiques".

Díaz Ayuso ha assegurat que entén "la preocupació i el malestar" de la ciutadania quan s'han difós les imatges del concert, però ha insistit en el fet que es va respectar l'aforament, limitat al 30%, i que es va renovar l'aire cada 12 minuts.

En un comunicat, Wizink ha precisat que hi havia 4.369 persones en seients habilitats, un 25% de l'aforament, quan per normativa haurien pogut arribar al 40%. La capacitat total de la sala de concerts és de 17.400 persones. "Fins i tot no es van utilitzar els seients de davant ni de darrere per aïllar totalment els grups d'assistents", diu el comunicat de Wizink, i recorda que tenien el permís de la Delegació del govern de Madrid.