Els concerts del 2019

L’any que el Primavera Sound s’obre per fi a les músiques llatines, les grans absents en la història del festival, el rock treu el cap en grans escenaris com l’Estadi Olímpic, l’estadi del RCD Espanyol i el Palau Sant Jordi, on igualment segueixen dominant els supervendes del pop romàntic espanyol. Sense notícies de possibles gires de superestrelles com Rihanna o Madonna, un dels grans protagonistes del 2019 pot tornar a ser Ed Sheeran, que ja va tancar el 2018 trencant rècords de recaptació i assistència amb la gira mundial. Si més no pel que fa a la quantitat, l’any serà especialment prolífic per a la música en directe a Catalunya, aquest cop encara més perquè a la llarga llista de festivals, cicles i programacions s’hi afegeix el retorn del Doctor Music Festival i la irrupció del Barcelona Obertura Spring Festival.

Metallica i Rammstein

Sons durs per a audiències massives

El rock dur, el heavy i les diferents declinacions del so metàl·lic fa temps que no aporten cares noves amb poder de convocatòria per encapçalar cartells de festivals o fer gires de gran format. Tanmateix, l’univers metàl·lic manté prou públic per omplir estadis i recintes com el Palau Sant Jordi, on encara no fa un any Metallica van portar el WorldWired Tour. Aquell mateix espectacle, que va començar a voltar pel món el novembre del 2016, continua en marxa. Ara toca fer el salt als grans estadis a l’aire lliure, com l’Estadi Olímpic Lluís Companys, on el quartet nord-americà actuarà el 5 de maig. Les entrades van dels 74 als 124,50 euros, o 141,50 per als que vulguin accedir a l’anomenat cercle daurat. Un mes després, l’1 de juny, serà el torn de Rammstein a l’estadi del RCD Espanyol, on la banda alemanya sí que presentarà nou disc. A més, el concert de Rammstein a Cornellà-El Prat serà el primer de la gira fora d’Alemanya. Tot plegat ha fet que les entrades s’exhaurissin fa unes setmanes.

L’oferta heavy en grans espais es completa amb la gira de comiat d’Ozzy Osbourne, que passarà pel Sant Jordi el 3 de març, on també actuaran Judas Priest. Pel que fa al Rock Fest de Santa Coloma de Gramenet (del 4 al 7 de juliol), el cartell inclou històrics com Def Leppard, ZZ Top i King Diamond.

Ed Sheeran

L’artista que va vendre més entrades el 2018

Ed Sheeran és un fenomen contracultural. En temps de produccions musicals sofisticades i de composicions que funcionen com a agregadors de moltes i variades influències culturals, l’artista que va vendre més entrades el 2018 va ser Sheeran, un britànic que com a arguments principals té una guitarra acústica i una col·lecció de melodies de folk i pop. Segons l’informe Pollstar, gairebé cinc milions d’espectadors van anar als 94 concerts que va fer Sheeran l’any passat (el segon lloc va ser per a Taylor Swift, amb 2,8 milions d’espectadors). I la cosa no acaba aquí, perquè la gira del 2019 fa pinta de superar aquestes xifres. La cita de Sheeran amb el públic català serà el 7 de juny a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, amb entrades dels 61,50 als 89,50 euros.

Alejandro Sanz

El repte d’omplir l’estadi del RCD Espanyol

Alejandro Sanz ha fet el que se’n diu demostrar estatus. Aprofitant que aquest any publicarà disc nou, el músic madrileny va anunciar una minigira espanyola de quatre concerts. Tots quatre en camps de futbol. De moment ja ha exhaurit les entrades per als de Sevilla, Madrid i Elx, i tot fa pensar que aviat també ho aconseguirà per al que farà el 8 de juny a l’estadi del RCD Espanyol. El preu de les entrades va dels 44 als 154 euros. D’alguna manera, hereus del camí que va obrir Alejandro Sanz, artistes com Pablo Alborán i Manuel Carrasco, tornaran a visitar Barcelona. Tots dos passaran pel Palau Sant Jordi al maig: Alborán el dia 18 i Carrasco el 24. En el mateix escenari hi actuarà un precedent d’Alejandro Sanz: l’italià Eros Ramazzotti (23 de març).

Michael Bublé

Aquesta no és la gira de comiat del cantant canadenc

Va ser un malentès, però va generar titulars que donaven per fet que Michael Bublé deixava els escenaris. Ell mateix ho va desmentir: simplement volia relativitzar la importància de la seva carrera després d’haver passat per l’experiència del càncer que ha hagut de superar un dels seus fills. Per tant, Bublé no ho deixa córrer i al febrer començarà a Florida una gira, la del disc Love, que arribarà al Palau Sant Jordi el 27 de setembre. Les entrades van dels 51,50 als 124,50 euros.

L’oferta musical que troba aixopluc al Palau Sant Jordi també inclou aquest any concerts de Florence + The Machine (20 de març), Shawn Mendes (26 de març), Mark Knopfler (25 d’abril), Mumford & Sons (27 d’abril) i Backstreet Boys (17 de maig), entre d’altres. I el Sant Jordi Club, l’espai per a 4.000 espectadors de Barcelona, serà l’escenari de concerts com el de Massive Attack, que el 16 de febrer recordarà el vintè aniversari del disc Mezzanine. Oel de la nord-americana de només 17 anys Billie Eilish, que havia d’actuar a La [2] de l’Apolo però la demanda d’entrades i l’expectació causada per cançons com Lovely (inclosa a la banda sonora de la sèrie 13 reasons why ) han dut els promotors (el Primavera Sound) a reprogramar l’actuació al Sant Jordi Club el 9 de març.

Philip Glass

El compositor convidat del Palau de la Música

En el repertori d’una dotzena de concerts de la temporada 2018-19 del Palau de la Música hi ha obres de Philip Glass, com correspon a la figura del compositor convidat. N’hi ha de ben curiosos, com el diàleg entre Bach i Glass que farà l’organista Iveta Apkalna, però, sens dubte, els plats forts de les actuacions dedicades al músic de Baltimore seran dos. D’una banda, la interpretació de l’òpera Einstein on the beach (27 de maig) a càrrec del Collegium Vocale Gent, l’Ictus Ensemble i la cantautora Suzanne Vega, amb entrades dels 15 als 60 euros. De l’altra, la presència del mateix Glass el 21 de maig en un concert amb els pianistes Maki Namekawa i Anton Batagov i l’Orfeó Català, amb entrades dels 20 als 50 euros.

Jordi Savall

Tot un esdeveniment: l’inici del projecte simfònic de Beethoven

25 anys després d’enregistrar la Tercera simfonia, Jordi Savall torna a Beethoven per engegar un projecte ambiciós al capdavant de Le Concert des Nations: la integral simfònica del geni de Bonn. S’estrenarà a París el 4 de juny amb la Primera, la Segona i la Quarta, el mateix repertori que dirigirà el 7 de juny a L’Auditori, amb entrades dels 10 als 84 euros. El projecte de Savall culminarà l’any 2020, coincidint amb el 250è aniversari del naixement de Beethoven.

Estrenes clàssiques

El Festival Barcelona Obertura i una òpera de Benet Casablancas

L’Auditori, el Liceu, el Palau de la Música, la promotora Ibercamera, l’associació Barcelona Global i l’Ajuntament de Barcelona remen plegats en el Barcelona Obertura Spring Festival, la primera edició del qual se celebrarà del 4 al 17 de març. El programa inclou dos concerts de Valeri Gergiev amb l’orquestra del Mariinsky i el pianista Daniil Trifonov i recitals d’Irene Théorin i Matthias Goerne, entre d’altres. El festival Barcelona Obertura és la principal novetat en un any de clàssica amb punts àlgids com l’estrena al Liceu de L’enigma di Lea, l’òpera de Benet Casablancas amb llibret de Rafael Argullol i direcció escènica de Carme Portacelli de la qual es faran quatre funcions del 9 al 13 de febrer. També destaca la versió concert de l’òpera Semele de Händel que dirigirà John Eliot Gardiner al Palau de la Música el 24 d’abril.

Festivals

Un any amb Rosalía, Christine and the Queens, Kylie Minogue...

Rosalía, la gran protagonista del 2018, prepara una gira per festivals que de moment inclou dues parades a Catalunya: el Primavera Sound i el nou Doctor Music Festival d’Escalarre. És el mateix doblet que farà Christine and the Queens, el projecte de la francesa Héloïse Letissier. Ara com ara, i a part del BarnaSants, només el Primavera Sound ha presentat tota la programació, que inclou J Balvin, Solange, Cardi B, Tame Impala i Interpol i que assoleix la paritat de gènere, una fita que de moment no sembla possible al Doctor Music Festival: el cartell el dominen grups com Parquet Courts, Mando Diao, King Crimson i Primal Scream. La paritat la persegueix l’Strenes de Girona, que entre les primeres confirmacions té Noa, Rosana i Pavvla, a més d’Els Catarres i Eagle-Eye Cherry.

Pel que fa al Sónar, amb noms ja confirmats com A$AP Rocky i Skepta, per primer cop se celebrarà al juliol, aquest any un mes especialment atapeït de festivals: el Cruïlla ja ha avançat les actuacions de Kylie Minogue, Garbage, Foals i Natos & Waor, entre d’altres; el Vida, les de Madness, Beirut, Sharon Van Etten i Supecchunk; el Canet Rock, les de Zoo, Doctor Prats i Buhos; i el Porta Ferrada les de Patti Smith i The Human League.