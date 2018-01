Els concerts del 2018

Vista l’agenda del primer semestre de l’any, és evident que el 2018 serà un any ple d’activitat musical en directe. A més de les programacions a les sales i en festivals com el BarnaSants, el Suite, el Guitar BCN, l’Strenes i el del Mil·lenni, hi ha una àmplia oferta en grans recintes com el Palau Sant Jordi. Àmplia i variada, perquè aquest any hi haurà concerts tan diversos com el de Ringo Starr, el d’Imagine Dragons i el de Maluma, universos a anys llums de distància. Això sí, hi predominen grups i artistes amb trajectòries de més de vint anys, com Pearl Jam i Metallica, o de més de cinquanta, com Roger Waters. La mitjana d’edat l’abaixa Bruno Mars, que fa el salt cap a aforaments més grans i s’atreveix amb l’Estadi Olímpic.

Lady Gaga i Shakira

Dos retorns després de problemes de salut

La fibromiàlgia va obligar Lady Gaga a suspendre la part europea de la gira del disc Joanne. Un cop recuperada, reprèn el tour, que començarà amb dos concerts al Palau Sant Jordi els dies 14 i 16 de gener. Les entrades, de 42 a 108,50 euros. Shakira també ha hagut d’ajornar la gira, en el seu cas a causa d’una lesió a les cordes vocals. Si tot va bé, la presentació en directe d’ El Dorado serà al juny. Al Palau Sant Jordi hi farà doblet els dies 6 i 7 de juliol. Veure-la costa entre 46 i 107,50 euros. Durant aquesta gira, Barcelona, París i Miami són les úniques ciutats on Shakira farà dos concerts.

Metallica

El grup nord-americà continua viu després de 35 anys

El WorldWired Tour de Metallica va començar el novembre del 2016 i encara dura. En principi, l’excusa de la gira va ser la publicació del disc Hardwired... to self-destruct, però, com acostuma a passar, el repertori és més aviat antològic. No podia ser d’una altra manera amb un grup que va publicar el seu primer àlbum, Kill ‘em all, fa 35 anys. Faran parada al Palau Sant Jordi el 7 de febrer, amb totes les entrades venudes a preus que anaven dels 65 als 85 euros. També n’hi havien d’exclusives a 369 euros.

Jonas Kaufmann

El supertenor alemany, al Liceu i al Palau de la Música

A priori l’esdeveniment líric de l’any seran les tres funcions de l’òpera Andrea Chénier d’Umberto Giordano al Liceu, en què el paper protagonista l’interpretarà el tenor alemany Jonas Kaufmann. Els dies que canta ell (9, 12 i 15 de març), el preu de les entrades va dels 19 als 350 euros (376,25 el dia de l’estrena), mentre que quan el paper el fan Carlos Álvarez o Jorge de León el preu baixa considerablement.

Abans del Liceu, Kaufmann passarà el 24 de febrer pel Palau de la Música, on interpretarà el Cançoner italià d’Hugo Wolf amb la soprano alemanya Diana Damrau. El preu, de 30 a 175 euros. Altres veus que cantaran al Palau de la Música són Anne Sofie von Otter, Piotr Beczala, Matthias Goerne, Juan Diego Flórez, Olga Peretyatko, Philippe Jaroussky, Mark Padmore i Bryn Terfel.

Grans batutes

Mehta, Dudamel, Rattle, Gatti, Gardiner, Adams...

El primer semestre del 2018 en va ple, de grans directors d’orquestra. Per començar, Gustavo Dudamel amb la Filharmònica de Viena a L’Auditori el 14 de gener, amb Mahler i Berlioz al programa. Berlioz també forma part del repertori que tocarà la London Symphony dirigida per John Eliot Gardiner al Palau de la Música el 6 de març. Allà mateix, Zubin Mehta dirigirà La consagració de la primavera de Stravinsky (9 d’abril), Daniele Gatti la Novena de Beethoven (26 d’abril), William Christie La Creació de Haydn (14 de maig) i Simon Rattle la Simfonia núm. 3 de Lutoslawski i la Primera de Brahms amb la Filharmònica de Berlín (8 de juny). A més, el compositor John Adams es posarà al capdavant de l’OBC per interpretar tres obres pròpies amb l’Orfeó Català (26 de maig).

Pel que fa als programes de l’OBC a L’Auditori dirigits per Kazushi Ono, destaquen el dedicat al Concert per a dos pianos de Mozart, amb Maria João Pires i Ignasi Cambra (9, 10 i 11 de febrer), a Bernstein (16, 17 i 18 de febrer), a l’ Emperador de Beethoven amb el pianista Saleem Abboud Ashkar (23,24 i 25 de març) i al Rèquiem de Dvorák (1, 2 i 3 de juny).

Bob Dylan i ‘Elvis Presley’

Dues cites amb el Nobel i una amb el Rei... virtual

Un dels esdeveniments musicals més peculiars de l’any serà Elvis. The wonder of you, el 12 de juny al Palau Sant Jordi. No, no hi haurà un holograma d’Elvis Presley, però sí que se sentirà la seva veu. Una pantalla mostrarà el Rei mentre l’Orquestra Simfònica Nacional Txeca hi posa la música. Ah, i Priscilla Presley farà de mestra de cerimònies. Tot plegat a canvi de 53, 64, 81, 193 o 136 euros. Bob Dylan, un altre mite de la música popular, però aquest viu, visitarà el Liceu els dies 30 i 31 de març. El Nobel de literatura, que segueix inserint standards popularitzats per Frank Sinatra en el seu repertori de clàssics, va exhaurir fa setmanes unes entrades amb preus que anaven del 75 als 200 euros.

Roger Waters

La memòria de Pink Floyd, sense estalviar recursos escènics

Us + Them és el nom de la gira en què Roger Waters revisa el seu passat a Pink Floyd amb generositat escènica i tecnològica. Però a més de clàssics de la banda, el músic i activista britànic també interpreta temes d’ Is this the life we really want? (2017), el primer disc al seu nom des del 1992. Farà dos concerts al Palau Sant Jordi els dies 13 i 14 d’abril, amb entrades que van dels 50,50 als 112 euros.

Arcade Fire i Lana del Rey

Quan els ‘indies’ també omplen grans recintes esportius

El grup canadenc Arcade Fire va ser un dels grans reclams del Primavera Sound 2017, on fins i tot va fer un concert sorpresa. Aleshores encara no havien publicat Everything now, el disc que presenten en la gira que passarà pel Palau Sant Jordi el 21 d’abril. Veure’ls costa de 46,50 a 68,50 euros, i 140 per tenir l’escenari més a prop. La nord-americana Lana del Rey, que ha actuat en festivals com el Sónar i el dels Jardins de Pedralbes, s’atreveix ara amb el Sant Jordi, on el 19 d’abril presentarà el sofisticat Lust for life (2017); les entrades, a 56 euros, tret de les premium a 185 i 195.

Pablo Alborán i El Barrio

O com omplir el Palau Sant Jordi sense despentinar-se

Passen els anys, però hi ha artistes espanyols que mantenen intacta la capacitat de convocatòria. Un d’ells és el malagueny Pablo Alborán, que ha acabat el 2017 publicant el disc Prometo, que va camí de repetir l’èxit de vendes de Terral (2014). El pop romàntic d’Alborán, ara amarat de detalls electrònics i africans, es podrà sentir al Palau Sant Jordi el 8 i el 9 de juny, amb entrades que van dels 26,40 als 52,80 euros. Un altre que omple sistemàticament el Sant Jordi és El Barrio, l’àlies del gadità José Luis Figuereo, que el 10 de març hi presentarà el disc Las costuras del alma. Les entrades, de 33 a 45 euros, amb una zona reservada a 75. Altres grups i artistes espanyols que passaran aquest any pel Palau Sant Jordi són Vetusta Morla, Manolo García, Dani Martín, Fito & Fitipaldis, David Bisbal i Raphael.

Guns N’ Roses i Bruno Mars

Dues generacions diferents per a dos concerts a l’Estadi Olímpic

Guns N’ Roses ja fa temps que tenen més passat que present, però els actius acumulats al principi de la seva carrera continuen permetent-los omplir grans recintes com l’Estadi Olímpic, on actuaran l’1 de juliol. Les entrades costen entre 50,50 i 117,50 euros, però qui vulgui veure Slash i Axl Rose més a prop haurà de pagar 179,50 euros per accedir a l’anomenat Golden Circle, i 375,50 al Golden Circle Early, perquè el rock també coneix com funcionen les classes socials. Deu dies abans, el 20 de juny, el mateix Estadi Olímpic acollirà un públic ben diferent, segurament molt més jove. Serà en el concert de la superestrella de l’R&B més pop Bruno Mars, que el 2017 va passar pel Palau Sant Jordi però que ara fa el salt a l’estadi. Al públic li demana pagar entre 49,50 i 143 euros; 198 per als premium.

Pearl Jam

Tornar a Barcelona 18 anys després de l’últim concert

Eddie Vedder i els seus companys de grup van actuar a Barcelona l’any 2000, durant la gira del disc Binaural. S’entén així l’expectació que es va generar quan Pearl Jam van anunciar que hi tornarien per fer un concert al Palau Sant Jordi el 10 de juliol. Lògicament, les entrades (de 57,50 a 87,50 euros) van volar de seguida. Hi ha ganes de retrobar-se amb una banda que va néixer durant l’esclat del grunge, i sobretot amb el carisma del seu líder, un home que intenta trobar un sentit polític en el món de la música.

Festivals

David Byrne al Cruïlla i un Sónar que celebra la 25a edició

Pel que fa als grans festivals, de moment el Primavera Sound encara no ha avançat cap nom del cartell, a diferència del Sónar, que celebrarà la 25a edició del 14 al 16 juny amb Gorillaz, LCD Soundsystem, Diplo, Richie Hawtin, Bonobo i Ólafur Arnalds, entre d’altres. El Cruïlla ja té confirmats artistes com David Byrne i Damian Jr. Gong Marley. Pel Clownia hi passaran Amparanoia, Bukahara, Marinah i Txarango, i el Canet Rock ha avançat tres noms: La Raíz, Macaco i Sense Sal. Més confirmacions té el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú: Franz Ferdinand, St. Vincent, Iron & Wine, Calexico i Nick Mulvey.