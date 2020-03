Les sales de concerts esperen ajudes per superar la crisi del coronavirus

L 'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc) alerta de "l'impacte" que les mesures de prevenció i contenció del Covid-19 poden tenir en el sector de la música en directe. "Tindrà unes conseqüències greus per a un sector estratègicament important, tant socialment com culturalment i econòmicament, que arrossega una crisi no resolta", assegura Asacc en un comunicat en què també manifesten "comprensió i responsabilitat" davant "un escenari desconegut fins ara". "Tots ens hem d’adaptar i fer els esforços que calgui per intentar reduir la transmissió", diu.

"El sector de la cultura, que no era aliè a la proximitat d’aplicar mesures, en cap cas podia preveure que el marge d’actuació seria de menys de 24 hores", continua el comunicat de les sales de concert, en una línia semblant a la que ha expressat l' Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca). I consideren que "la decisió de reduir els aforaments a un terç de la capacitat, en el cas dels espais de menys de mil persones, fa inviable la realització de la majoria de concerts i acaba condemnant gairebé totes les sales de diferents aforaments a tancar".



A les sales també els preocupa "la situació de fragilitat en què queden artistes, treballadors, personal autònom i subcontractat, que formen el teixit imprescindible del sector de la música", i comuniquen que resten "a l’espera que les administracions públiques articulin les accions necessàries per ajudar a pal·liar l’impacte que aquesta crisi suposa per al sector de la cultura, i en particular de la música en directe".