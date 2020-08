Concerts gratuïts a la plaça Reial per celebrar els 60 anys del Jamboree

El Jamboree compleix 60 anys aquest 2020 i, amb la pandèmia, s'ha vist obligat a reformular l'aniversari. La sala barcelonina tenia previst organitzar 30 concerts gratuïts –un cada dia– durant l'agost a la plaça Reial de Barcelona, però la crisi sanitària del coronavirus ho ha impedit. Tot i això, els responsables del Jamboree han trobat la fórmula per celebrar l'efemèride: entre el 17 d'agost i el 6 de setembre, cada dia hi haurà un concert gratuït a dos quarts de set de la tarda. Seran actuacions d'una hora amb un aforament limitat de 50 persones, que hauran d'estar assegudes.

Entre els artistes participants en la celebració hi ha Papawa, Sabor Cubano, Cadencia, Ganza, Robin Reyes, Alfredo Reyes, Playground, Childo, Jazz Pretenders, 4 de la Cera i The Shu Shu's. En paral·lel, la sala Jamboree, la Tarantos i Moog reobriran a partir del 17 d'agost. Al Jamboree s'hi farà un concert diari amb doble passi, a les vuit i a les deu del vespre, que es complementarà amb retransmissions en directe per internet. De moment la sala ha programat Xumilla Rossi Xirgu, el ja clàssic Clarence Bekker, Oleándole, Alba Morena Trio i la Barcelona Big Blues Band.

Al setembre hi actuaran Roger Mas, Jesse Davis i Jorge Da Rocha. A més, els dissabtes a mitjanit tindrà lloc el cicle Keep It Real de hip-hop i trap, que inaugurarà el 22 d'agost Kween Cortés. També hi passaran Prince Osito, Marga Mbande, Indee i Malv. A la sala Tarantos tornaran els concerts de flamenc a dos quarts de vuit del vespre, com també actuacions d'humor, rumba i màgia. I a la Moog es farà una sessió setmanal cada dijous, amb el públic assegut i un aforament del 50%. La primera actuació serà el 27 d'agost amb una sessió del DJ resident Uroz, de la qual es farà retransmissió en directe.

El club Jamboree va ser la primera sala de Barcelona que va obrir des que es va decretar l'estat d'alarma per la crisi sanitària del coronavirus. Ho va fer el 28 de maig, quan Barcelona ja havia entrat a la fase 1, amb un concert de Clarence Bekker. El públic va assistir per primera vegada a un espectacle amb mascareta i amb un aforament limitat a 30 persones assegudes.