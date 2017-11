"Els concerts a les sales són la música en majúscules"

El grup de Granada Niños Mutantes actua aquest divendres a la sala Luz de Gas de Barcelona. El concert forma part de la gira per sales del disc 'Diez'(2017), un àlbum de rock que el cantant i guitarrista Juan Alberto Martínez descriu com un treball amb més "nervi i electricitat".



Com va l'any?

El disc va sortir a la primavera i vam fer poques sales, un parell o tres de concerts per agafar la forma. El disc on s'ha anat presentant ha sigut a festivals, i ara ens prenem les actuacions a sales amb moltes ganes. És l'oportunitat de tocar sencer el disc nou, de no haver de sacrificar el traç fi per la brotxa grossa, que és el que cal fer als festivals. Som en plena reivindicació dels concerts a les sales, perquè és la música amb majúscules. Encara que sigui una paradoxa, pensem com a oients i on hem gaudit més ha sigut en els recintes petits. I ara que han proliferat tants festivals, crec que és un contrast que s'aguditza.

En més de vint anys de carrera heu passat per diferents etapes. Vau començar en un context de sales i després vau viure el context hegemònic dels festivals. Creus que es pot arribar a equilibri o és una batalla perduda per a les sales?

És bastant difícil. Portem molt de temps sense fer gires de sales, i els companys comenten que s'estava posant més difícil fer sales. És d'una lògica aclaparadora. La gent, per poc més del que es paga en una sala per veure un grup com nosaltres, té l'entrada d'un festival i veu aquest grup i altres vint. Però és totalment diferent. Les sales estan quedant per als veritables amants de la música i els fans acèrrims que saben que el que hi trobaran és diferent al que troben als festivals. Però això és una lògica econòmica que és difícil rebatre explicant que el que trobaràs a les sales és molt diferent.

En el vostre cas, quants concerts en sala hauríeu de fer per aconseguir el que guanyeu tocant en un festival?

Intentem fer una cosa equilibrada. Encara que artísticament patim en aquesta pèrdua de matisos que suposa tocar a festivals, als grups la moda dels festivals ens ha vingut molt bé per als comptes corrents. A més, el bany el de masses sempre és una cosa agradable, i això només ho aconsegueixes als festivals. La sensació de tenir a milers de persones cantant les teves cançons és fantàstica. El que passa és que estar en una sala i, en comptes de veure una massa informe, veure cares concretes i les expressions que van adoptant és molt interessant. Jo sempre dic que el cervell de la massa col·lectiva, que és l'audiència en un festival, és equivalent al d'un nen d'uns sis anys, i a mesura que vas reduint l'aforament va augmentant l'edat mental de les persones a qui et dirigeixes. I a les sales ja ens apropem a la majoria d'edat.

Mai no m’ho havia plantejat així.

La reacció dels nens sol anticipar la reacció de les grans masses. És molt curiós. Això com a pares ho hem experimentat i ho hem vist. L'elecció del single l'han de fer els nens.

Quan es va publicar el disc, en les entrevistes vau insistir molt que fer-lo havia sigut una batalla, que vau estar a punt de la separació. Què és el més difícil de gestionar en un grup quan ja es porten vint anys de trajectòria?

M'imagino que el més difícil de gestionar deu ser el fracàs. I el fracàs pot ser contundent amb un any, dos, cinc o vint anys de trajectòria. Nosaltres hem tingut la sort que hem anat creixent a poc a poc. No hem passat per l'experiència més traumàtica, que és que ningú et faci cas, que imagino que això ho destrossa tot. Quins han sigut els nostres enemics en aquests vint anys? Dins d'un grup hi ha una guerra d'egos inevitable, i arriba un moment que les discussions per qüestions artístiques acaben convertint-se en pugnes. A vegades pots començar discutint per un arranjament i acabar amb comentari personal que pot ser bastant desagradable. Si expliquem que havíem estat malament és perquè sempre hem portat la honestedat per bandera. Igual que durant dinou anys hem explicat que som com germans, quan hem arribat a les baralles de família que gairebé fan anar en orris tot això, també havíem d’explicar-ho. El disc va néixer en una època convulsa, però va ser també una època molt constructiva perquè si no arribem a barallar-nos i dir-nos quatre coses a la cara probablement ho hauríem deixat d'una altra manera. I precisament per parlar les coses obertament hem recuperat les ganes d'embarcar-junts en el projecte de fer un nou disc.

Més enllà del que expliqueu a la cançó 'NM', que és la que sintetitza aquest estat d'ànim que estàs explicant, el fet que sigui un disc més rotund, més rock, reflecteix també aquesta catarsi.

Sí. Havíem passat per sentiments forts i teníem ganes de ficar els dits a l'endoll, de sentir una altra vegada la força i l'electricitat. Hauria sigut molt fàcil seguir en la dinàmica dels dos discos anteriors, que anaven cap a un pop més amable i amb menys arestes. Hauria sigut fàcil i avorrit. El que necessitàvem era més electricitat i més velocitat, més contundència.

Això implica també la decisió de comptar amb uns productors i no amb uns altres.

Va ser una mica carambola arribar a Abraham Boba i César Verdú [del grup León Benavente] com a productors. Vam estar estudiant els noms de referència habituals i vam adonar-nos que si volíem sortir d'inèrcies, treballar amb algú que també té les seves pròpies inèrcies i la seva forma de fer les coses i la seva zona de confort era contraproduent. Volíem trencar amb això. Teníem necessitat d'electricitat, i ells encara ho van veure més clar encara. En la selecció de les cançons van tirar directament cap les que tenien més nervi i més rock.

¿La cançó 'Salmo' a qui va dirigida?

Té els seus models d'inspiració. Sobretot un de concret. Retrata un tipus de personatge, però no et diré qui. És aquesta mena de personatge a qui l'èxit en aquest gremi nostre de la música se li puja al cap i que es creu tocat per la vareta divina i i no respecta a ningú. Un coma etílic d'ego que és bastant habitual en el nostre gremi. Hi ha gent que gestiona molt malament l'èxit i es sorprenent com poden arribar a una desconnexió de la realitat tan gran. D'això parla la cançó. Però et diré cap nom.