'Tu hi toques a casa', nova iniciativa del concurs Maria Canals

"En moments de confinament pel COVID-19, no hi ha res millor que cultivar les nostres passions i, en aquest sentit, el Maria Canals, posposat al juliol per la crisi del coronavirus, s’adhereix a totes les iniciatives virtuals en l’àmbit de la música que estan sorgint aquests darrers dies". Així presenta el concurs Maria Canals una nova iniciativa batejada amb nom de Tu hi toques a casa i que de fet és una adaptació del concurs Tu hi toques, una de les línies d’actuació impulsades cada any per l’OFF Concurs Maria Canals. El propòsit és seguir promovent la pràctica amateur de piano.

Tu hi toques a casa és un concurs obert a tothom i consisteix a gravar un vídeo explicant per què els participants toquen el piano i què és el que més els agrada de la pràctica, tot acompanyat d’una breu interpretació musical. Els premiats en el concurs tindran l’ocasió de tocar el piano de gran cua del Palau de la Música Catalana. Els vídeos s’han de penjar a La Galeria dels Tocats, a la pàgina web del Maria Canals, que està associada a un canal de YouTube.

El jurat valora tres aspectes de les iniciatives: el motiu més original que empeny els concursants a tocar el piano, el nombre de visites que ha obtingut el vídeo i la millor edició i realització. L’objectiu no és demostrar o fomentar el virtuosisme, sinó reivindicar la pràctica musical d’acord amb les tendències tecnològiques, socials i culturals imperants. A tots els premiats se’ls fa lliurament d’un diploma. El període per participar al concurs Tu hi toques a casa és fins a 15 de maig.