El concurs Maria Canals torna a batre rècords

"Tenim rècord d'inscrits: dels 200 pianistes de l'any passat als 240 d'aquest", explica el director del Concurs Internacional de Música Maria Canals de Barcelona, Jordi Vivancos. Aquesta dada és "el millor indicador de la salut del concurs", afegeix Vivancos sobre la 65a edició d'un certament que aquest any se celebra del 23 de març al 4 d'abril al Petit Palau i al Palau de la Música, tot i que l'activitat de l'Off Maria Canals s'escampa arreu de la ciutat i pràcticament al llarg de tot l'any.

Dels 240 pianistes inscrits, se n'han seleccionat 88 (60 homes i 28 dones), de 33 nacionalitats diferents, per participar en les proves del concurs pròpiament dit, que comencen el dia 24. Pel que fa a la procedència dels concursants, onze són coreans i onze més, xinesos. "Venen més pianistes xinesos que mai, fins i tot més que japonesos, que aquest any són set", informa Vivancos. També són set els concursants espanyols, dels quals tres són catalans. La varietat de la procedència és força elevada, i inclou pianistes de països amb llarga tradició pianística com Rússia i d'altres que s'estan incorporant al circuit mundial, com Tailàndia i Taiwan.

Una de les novetats d'aquesta edició és la franja d'edat dels concursants. "El nivell del pianisme mundial és molt alt i hi ha joves sobradament preparats", diu Vivancos. Per això el Maria Canals ha decidit reduir l'edat mínima i màxima dels participants. "L'edat mínima passa dels 18 als 17 anys, i l'edat màxima, dels 29 als 28 anys", precisa Vivancos, que recorda que aquest any ja hi ha dos concursants de 17 anys.

Com és habitual, les proves al Petit Palau són obertes al públic (amb entrades a 5 euros i descomptes per a estudiants de música). En total, els premiats es repartiran més 80.000 euros. El primer premi està dotat amb 25.000 euros.

150 pianos a l'espai públic

El Maria Canals també bat rècords a l'espai públic, on hi haurà 150 pianos perquè els toqui qui vulgui. Són deu pianos més que l'any passat. Entre les accions a l'espai públic hi haurà la marató especial a la plaça Reial del divendres 22 de març i la ja tradicional instal·lació de deu pianos de cua al passeig de Gràcia, que havia de ser el dissabte 23 de març però que, a causa de la convocatòria d'una manifestació anti-Vox al mateix passeig, els organitzadors han traslladat al dia 30. Aquest any també hi haurà pianos en deu places dels deu districtes de Barcelona.