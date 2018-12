El concurs públic de cap de Biblioteques es podria reobrir

Si no hi ha un nou recurs d'apel·lació de la Generalitat, la plaça pública de cap de Biblioteques es podria tornar a obrir i es tornaria a fer el procés de selecció entre els dos candidats finalistes, Carme Fenoll i Josep Vives. Aquest últim és l'actual cap de Biblioteques i Fenoll ho va ser els cinc anys previs però en funcions, perquè no s'havia creat formalment la plaça.

Fenoll va perdre el concurs el febrer del 2017 a favor de Vives, però per pocs punts, que va decidir una junta de mèrits. Les primeres al·legacions ja van ser estimades però no van canviar la puntuació, que quedava amb una diferència de 80,9 punts respecte 82,9 punts. Ara, segons aquest recurs favorable a Fenoll, s'hauria de crear una altra junta de mèrits diferent que valorés de nou les dues candidatures.

El recurs al·lega que els criteris aprovats per la junta de mèrits no van ser publicats ni notificats als concursants, i carrega contra la "discrecionalitat tècnica" que s'atorga a aquestes juntes. En aquest cas, el recurs critica que s'hagi rebaixat la nota de Fenoll al·legant, per exemple, defectes gramaticals, faltes d'ortografia i estil, sense assenyalar quins són, sense cap assessorament d'experts a la junta i sense aplicar el mateix criteri ortogràfic als dos candidats, segons assenyala la resolució, que posa en dubte els coneixements en aquest àmbit dels membres de la junta. En resum, es recullen diverses manques de justificació per penalitzar diversos aspectes de la memòria de Fenoll. Per això, l'excap de Biblioteques demanava "la retroacció [del procés] fins al moment posterior a la presentació de la memòria". Ara caldrà veure si la Generalitat presenta noves al·legacions al cas.