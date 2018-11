Condemnen a deu anys de presó una escriptora xinesa per haver publicat una novel·la eròtica gai

Un tribunal de la Xina ha condemnat l'escriptura Liu Moumou a deu anys de presó per una novel·la en què relata relacions sexuals entre dos homes. Segons la fiscalia xinesa, a 'Ocupació', que Liu Moumou va publicar amb el pseudònim de Tianyi, hi apareixen "comportaments homosexuals masculins [...], inclosos actes sexuals pervertits com violacions i abusos".

Segons el portal xinès de notícies 'Wuhu News', la sentència la va dictar el 31 d'octubre un tribunal de la província d'Anhui, però els detalls han sortit a la llum en els últims dies, quan la novel·la ha adquirit popularitat a internet. Les autoritats del país van llançar dissabte una campanya amb l'objectiu "d'erradicar la pornografia i les publicacions il·legals" i van oferir recompenses de fins a més de 75.000 euros a aquells que denunciessin aquest tipus de continguts.

Es tracta d'un llibre autopublicat a través de la plataforma Taobao, similar a Amazon o Ebay, i el tribunal basa la decisió en el fet que l'escriptora s'ha lucrat amb la venda d'una obra amb "material obscè". Liu Moumou hauria obtingut 19.000 euros per la venda d'unes 7.000 còpies .

La pornografia és considerada il·legal a la Xina. Tal com recull ' Global Times', la sentència va provocar nombroses crítiques a la xarxa social xinesa Weibo per la seva duresa. Alguns usuaris, com la sociòloga Li Yinhe, van defensar l'autora: "Mereix compassió. Liu Moumou ha vulnerat el codi penal, però si un any de presó ja és una sentència exagerada, imagina't deu anys".

L'advocat Deng Xueping, membre d'un bufet anticorrupció de Xangai, considera que la sentència "està basada en uns estàndards de fa 20 anys" i que queda "fora de lloc amb tots els canvis que han tingut lloc en la societat". Altres internautes van compartir experiències d'assetjament sexual que havien viscut, posant de relleu que fins i tot les condemnes als seus assetjadors havien sigut molt menors.