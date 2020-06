El confinament ha fet quadruplicar el préstec bibliotecari de llibres electrònics

Unes 65.000 persones s'han acollit a algunes de les activitats relacionades amb la lectura digital a les biblioteques durant el confinament, segons dades del Servei de Biblioteques del departament de Cultura.

El préstec digital a través de la plataforma eBiblioCat s'ha elevat fins a 264.348 operacions entre el 13 de març i el 26 de maig, una xifra que suposa un augment del 410% respecte al mateix període del 2019 i és pràcticament la mateixa que tots els préstecs que es van fer l'any passat. La plataforma ha registrat 45.000 nous usuaris, un increment de més del 1.000% respecte al mateix període de l'any passat i més del doble de tots els que s'hi van inscriure el 2019.

Increment de l'oferta de les col·leccions digitals

Quan els equipaments van haver de tancar, al març, es va incrementar l'oferta de col·leccions digitals i activitats virtuals com ara clubs de lectura i hores del conte en línia, i van universalitzar l'accés a la plataforma eBiblioCat per als que no tinguessin carnet. L'aposta ha tingut bona resposta del públic, no només pel que fa als llibres. El visionat de pel·lícules, documents i altres materials audiovisuals també han augmentat exponencialment durant les setmanes de confinament: pràcticament s'han triplicat respecte a l'any anterior. La música clàssica del catàleg d'eBiblioCat ha registrat un augment d'usuaris del 610%.

La directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, Àngels Ponsa, ha destacat "l'aliança" entre les institucions, concretament entre el departament de Cultura, les diputacions i l'Ajuntament de Barcelona, que ha permès facilitar a tots els ciutadans de Catalunya l'accés immediat a la plataforma encara que no es disposés d’un carnet de biblioteca pública.

Experiència pilot en comunitats virtuals de lectors

En aquesta línia, els clubs de lectura s'han traslladat a la xarxa gràcies a una experiència pilot encapçalada pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i en col·laboració amb el Servei de Biblioteques del departament de Cultura, la gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i Biblioteques de Barcelona. Concretament, s'han creat comunitats virtuals de lectors mitjançant l'aplicació Tellfy, que permet una missatgeria instantània per a dispositius mòbils amb vuit grans comunitats a l'entorn de les biblioteques públiques. En total, s'han format 35 grups amb uns mil usuaris.

Tots han pogut participar en clubs de lectura al voltant de diferents temes com la ciència-ficció, la novel·la negra, la literatura catalana, el teatre i l'òpera, la literatura i l'art, la literatura i les matemàtiques i la lectura fàcil.