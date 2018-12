El primer consell de govern dedicat a la cultura detecta 208 accions transversals en cultura

Un dels objectius de la consellera de Cultura, Laura Borràs, era que la cultura es tractés transversalment en totes les àrees del Govern. Avui s'ha celebrat el primer consell executiu del Govern dedicat especialment a la cultura. Al marge d'aquest "fet inèdit", ha destacat Borràs, la consellera ha anunciat que del consell n'han sortit sis acords, tot i que molt genèrics, que impliquen altres conselleries a més de la de Cultura.

Per a Borràs, el més rellevant és que el Govern ha fet per primera vegada un "mapeig" de les accions que es dediquen a la cultura des dels altres departaments que no són Cultura per "demostrar que aquest govern treballa en la cultura" i "la situa en un lloc central", ha dit Borràs. D'aquesta radiografia n'han sortit 208 accions o projectes que ja es duen a terme de manera transversal. En el fons és una feina de visibilització del pes de la cultura que s'ha volgut presentar davant d'unes 150 personalitats del món cultural, just després de celebrar el consell de govern, "per incentivar-los", ha dit Borràs. Hi han assistit representants de diferents àmbits, com Isona Passola, Gerard Quintana, Àlex Casanovas, Joan Sala, Pepe Serra, Carles Duarte, Jusèp Boya, Iolanda Batallé, Joandomènec Ros i Ferran Barenblit, entre d'altres.

Una setmana després que la consellera de Cultura comparegués davant la comissió del Parlament per donar explicacions sobre la investigació de la seva gestió a la Institució de les Lletres Catalanes, el president Quim Torra ha escenificat al costat de Laura Borràs la voluntat de situar la cultura com un dels pilars del seu Govern, que, ha dit, són: "Llibertat, talent i cultura". Ha destacat el valor simbòlic de la cultura i també el seu impacte en el PIB.

Borràs ha reclamat la cultura "com una política social" i "com a eix transformador de la nostra societat", i s'ha alineat amb la declaració de Friburg del 2007. També ha reivindicat un increment dels recursos destinats a cultura per homologar el pressupost català als europeus. De fet, ha assegurat que cadascun dels acords incorporarà una dotació pressupostària concreta.

Borràs ha especificat que de l'executiu n'han sortit sis acords de govern:

L'impuls del Pla d'Arxius i de Gestió Documental. Mesures per digitalitzar els documents i dades públiques. Promoció del domini .cat i del català a internet. Col·laboració amb educació per promoure la innovació educativa en el marc de les arts escèniques, la música i les arts visuals. Promoció de la llengua catalana a l'exterior: potenciar l'aprenentatge de la llengua i el vincle amb el país. Acord per la protecció i difusió del patrimoni cultural i natural.

Borràs ha recordat que "avui fa un any d'una nit d'infausta memòria", en referència als béns que van sortir preventivament del Museu de Lleida per exposar-se al Monestir de Sixena. Ha lamentat no poder saber l'estat en què estan actualment els béns i ha defensat l'actuació dels museus catalans. Sobre les pintures que Sixena segueix reclamant, ha defensat la tasca de preservació dels murals, que es posarien en perill si s'executés un trasllat. I ha confirmat que es declararà "objectora de consciència artística" si un jutge en reclama el trasllat.