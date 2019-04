El contes per reflexionar sobre dels drets civils, amb l’ARA

Els familiars dels presos polítics i els exiliats, reunits en l’Associació Catalana pels Drets Civils, han organitzat xerrades arreu del territori per reflexionar sobre les bases que regeixen la nostra convivència i democràcia. També van voler fer un llibre col·lectiu sobre aquest tema, Contes per ser lliures. 11 relats pels drets civil. El projecte està inspirat en el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, signat per l’Assemblea General de les Nacions Unides, i hi participen 11 autors i 11 i il·lustradors. Per la banda dels escriptors hi ha Marc Artigau, Jaume Cabré, Jordi Cuixart, Òscar Dalmau, Joan Dausà, Ferran Latorre, Lluís Llach, Empar Moliner, Bel Olid, Ada Parellada i Laia Servera. Pel que fa als il·lustradors, hi ha Pilarín Bayés, Ignasi Blanch, Jordi Calvís, Mercè Canals, Anna Clariana, Mercè Galí, Raquel Gu, Cristina Losantos, Oriol Malet, Romina Martí i Jordi Vila. Per adquirir-lo amb l’ARA per 15 euros, s’ha portar al quiosc el cupó que hi ha a la contraportada des d’avui fins al 28 d’abril.

L’humor, la fantasia i l’esperança del llibre són per a tots els públics: “En un moment de transformació social, cal no oblidar els drets garantits i generar diàleg per parlar-ne amb els més petits”, afirmen. Tots els beneficis obtinguts per la venda són per a les famílies de l’Associació Catalana pels Drets Civils.