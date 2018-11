Una desena de persones fan piquets informatius per aturar l’obra de Jan Fabre

Una desena de persones -més periodistes que manifestants-s'han concentrat aquesta tarda a l’entrada del Teatre de Salt per informar els espectadors de 'The generosity of Dorcas', dirigida per Jan Fabre amb el ballarí Matteo Sedda, de la polèmica que envolta el director belga per abús de poder sobre les seves treballadores. Els piquets pretenien que el públic no entrés a la sala. Pocs dels que tenien entrada s’han quedat fora. 40 entrades havien estat retornades

La polèmica es va generar arran de la denúncia de 20 treballadors de la companyia de Fabre, Troubleyn, que van fer pública una carta en què descrivien vexacions, insults i aproximacions sexuals a canvi d'ascensos laborals. La companyia ho va desmentir, però la fiscalia va actuar d'ofici i hi ha una investigació laboral en marxa a Bèlgica.

Fa setmanes va sorgir a Twitter la plataforma Aturem Jan Fabre, que promovia que els piquets informatius acabessin fent cancel·lar l'espectacle 'The generosity of Dorcas', que va ser programat abans de l'afer Fabre i que coincideix amb el Dia Mundial per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. El Temporada Alta va decidir mantenir el muntatge en cartell i informar els espectadors de la polèmica amb les posicions dels denunciants i el director.

Abans d'aterrar a Girona, Sedda explicava a l'ARA que estava nerviós per veure què passaria i afirmava que no hi havia hagut aquesta rebuda enlloc més. Hores abans continuava inquiet, però esperava poder actuar en pau. L'acompanyava una productora que ha col·laborat durant dècades amb Fabre. Tots dos defensaven la feina de la companyia i el seu director, i asseguraven que la companyia és conscient dels canvis socials que s'estan vivint al món i vol ser-ne partícip des de l'escenari.