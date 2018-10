La nova direcció del Teatre Lliure tindrà un mandat limitat a quatre anys prorrogable a vuit

El ple del patronat del Teatre Lliure ha aprovat aquest divendres les bases del concurs per a la contractació del nou director de l'equipament, després de la polèmica dimissió de Lluís Pasqual. Els detalls es publicaran a principis de la setmana que ve però han avançat que es fixarà un límit de mandats per dirigir el teatre: el contracte serà de 4 anys amb la possibilitat d'una pròrroga de 4 anys més. Aquest va ser un dels temes polèmics ja abans de la dimissió de Pasqual, perquè hi havia veus com la d'Àlex Rigola que defensaven que el director no pogués eternitzar-se en el càrrec.

D'altra banda, el ple també ha aprovat que es constituirà una comissió de valoració que haurà de seleccionar els candidats. Elevarà la seva tria (d'una, dues o màxim tres persones) al patronat, que al seu torn la proposarà a la junta de govern, que és qui tindrà l'última paraula. El procediment és aquest perquè s'ha buscat la manera de poder fer un concurs exprés sense canviar els estatuts, que marquen que és el patronat qui ha de proposar els noms a la junta de govern.

La comissió estarà formada per 6 membres: el president de la Fundació Teatre Lliure, quatre professionals del sector teatral i un patró. La comissió de valoració avaluarà els candidats, farà les entrevistes amb les persones seleccionades i proposarà a la Fundació Teatre Lliure una o més persones per al càrrec. El concurs s'obrirà la setmana que ve.