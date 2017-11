El coordinador general del PP desvincula el cas Sixena de l'aplicació del 155

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha afirmat aquest dimecres a Lleida que la decisió del ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, de complir la sentència que demana traslladar a Aragó les obres de Sixena que són al Museu de Lleida "no té res a veure amb l'aplicació del 155" a Catalunya. "Convertir això en un debat polític gairebé independentista és tornar a un concepte de victimització que no és positiu", ha afegit Martinez-Maillo en un acte amb els populars de Lleida. "Si algú té alguna cosa a dir en aquest assumpte que ho faci en l'àmbit judicial", ha afegit.

Tanmateix, el coordinador general del PP obvia que l'escrit del jutge d'Osca Antonio Martín González va emparar la seva providència precisament en l'article 155, que estableix que el ministre és l'actual responsable provisional de Cultura de la Generalitat. "Vist que la direcció del departament de Cultura de la Generalitat ha sigut assumida pel ministre de Cultura", diu el text del jutjat. És a dir, el 155 ofereix context i oportunitat per a la decisió de Méndez de Vigo d'ordenar el trasllat de les obres. En aquest sentit, Martínez-Maillo s'ha limitat a dir que el ministre de Cultura "té l'obligació de complir les resolucions judicials".

El PDECat demana la compareixença de Méndez de Vigo al Senat

El grup parlamentari del PDECat al Senat ha demanat aquest dimecres la compareixença urgent de Méndez de Vigo, "davant l'ordre de tornar" a l'Aragó les 44 obres del Monestir de Sixena que són al Museu de Lleida. "Amb aquesta ordre veiem com l'aplicació del 155 s'endureix en l'àmbit cultural", indica en un comunicat el portaveu del PDECat a la comissió de cultura al Senat, Joan Bagué, que subratlla que "el govern espanyol no prioritza el principi de prudència", ja que "existeix un gravíssim risc" per a la col·lecció si es trasllada.

Bagué exigeix en la seva nota que el ministre "doni explicacions sobre aquests fets", així com "del pagament de l'IVA per les subvencions rebudes per part de les associacions culturals" de 2013 a 2016. "Aquesta aplicació -afegeix el senador- suposa una greu destrucció del teixit associatiu i d'entitats culturals del nostre país. Som davant un nou atac per part del govern espanyol a la cultura catalana".