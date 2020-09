El copista enamorat de l'obra tardana de Picasso

A l'artista neerlandès Marijn van Kreij (Middelrode, 1978) la figura de Pablo Picasso l'embafava: el veia com "un monstre sagrat" i trobava excessiu que qualsevol de les seves obres fos considerada "d'un geni". Però sabia que tard o d'hora s'hi enfrontaria, i el Museu Picasso exposa a partir d'aquest divendres el fruit del seu embat: centenars de còpies de la finestra amb marc blau de la pintura del 1956 de l'artista malagueny L'estudi, desenes de "quadrícules Picasso" i més còpies d'una pintura protagonitzada per un artista i una model de la mateixa època. "Copiant t'apropies de la tècnica del mestre", afirma Marijn van Kreij, que amb la seva feina desafia la idea de geni i també la de progrés.

"Abans de Picasso només estava interessat en el dibuix, vaig descobrir la pintura gràcies a ell. Al final del procés de les còpies estàs content amb tots els resultats, això és fascinant", explica. Una altra de les peculiaritats de les peces és que estan fetes sobre pàgines de revistes i fulletons publicitaris, cosa que afegeix un grau de complexitat a les còpies perquè són visibles unes altres imatges, i també les converteix en un objecte pop.

La mostra, que porta per títol Presències contemporànies: Marijn van Kreij, es pot veure a la sala Mauri del museu, un espai que dona al carrer. Per al director, Emmanuel Guigon, l'exposició reflecteix com l'obra del malagueny "segueix vigent i és una referència per als artistes contemporanis". Per al comissari, Erich Weiss, és "una excusa molt maca" perquè el públic local descobreixi Van Kreij i redescobreixi la col·lecció del museu.

Marijn van Kreij es dedica gairebé exclusivament a l'obra tardana de Picasso des de l'any 2012. "Em sentia menys culpable de fer les còpies perquè abans Picasso va copiar els grans mestres. La meva feina és un estudi, un homenatge i una declaració d'amor", diu l'artista. "Les obres poden semblar de Picasso però són de Van Kreij, i així sorgeix el joc interminable de l'obra feta a partir de...", explica el comissari. Per a Guigon, l'exposició és també co "un taller reconstruït". "És molt important que faci servir els llibres de Picasso com a font perquè són una nova realitat –explica Van Kreij–. El mateix taller és un lloc on col·leccionar els teus propis llibres, i és com una extensió de la ment. Tothom necessita espais íntims on desenvolupar la pròpia imaginació". Un altre dels objectius de l'artista és "alentir el temps" perquè els visitants es prenguin el seu temps per observar els detalls de les peces. "En la repetició vaig trobar llibertat", conclou. L'exposició estarà oberta fins a l'1 de novembre.